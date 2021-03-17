"الصحة العالمية": ارتفاع جديد في معدلات إصابات "كورونا" في العالم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء ظهور اكثر من ثلاثة ملايين حالة إصابة جديدة في العالم بالفيروس (كورونا المستجد - كوفيد19) خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقالت المنظمة في تحليلها الدوري للحالة الوبائية للفيروس ان معدلات الإصابات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط قد ارتفعت بمعدلات كبيرة نسبيا بأكثر من 251 الف حالة إصابة جديدة خلال أسبوع بزيادة قدرها 14 بالمئة مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وأشارت إلى أن معدلات الوفيات بسبب الفيروس في إقليم شرق المتوسط بلغت اقل من ثلاثة آلاف حالة وفاة جديدة أسبوع واحد في الأولى وسبعة بالمئة خلال أسبوع واحد.

كما لفتت المنظمة الى ان الامريكيتين وأوروبا مسؤولة عن أكثر من 80 بالمئة من الإصابات الجديدة وما يتبعها من وفيات.

وأوضحت المنظمة ان افريقيا تعتبر استثناء من تلك الزيادات حيث استقرت معدلات الإصابات بها دون تسجيل ارتفاع ملحوظ فيما سجلت الهند ارتفاعا في معدلات الإصابة بنسبة 30 بالمئة تلتها البرازيل بزيادة قدرها 20 بالمئة خلال أسبوع واحد.

في الوقت ذاته ارتفعت معدلات الإصابات في كل من فرنسا وإيطاليا بنسبة 12 بالمئة لكل منهما.

وفي منطقة جنوب شرق آسيا تم الإبلاغ عن أقل من 200 الف حالة إصابة جديدة وما يزيد قليلا عن 2100 حالة وفاة جديدة بزيادة قدرها 19 بالمئة وانخفاض بنسبة ثلاثة بالمئة على التوالي.

وفي الأمريكتين أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 2ر1 مليون حالة جديدة وأكثر من 30 الف حالة وفاة جديدة ما يمثل زيادة بنسبة 13 بالمئة في الأولى وانخفاض بنسبة 6 بالمئة في الثانية خلال اسبوع.

وسجلت أوروبا أكثر من 2ر1 مليون حالة جديدة وأقل بقليل من 21 الف حالة وفاة جديدة بزيادة في الإصابات بنسبة 6 بالمئة في ارتفاع مطرد للاصابات في أوروبا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بينما انخفض عدد الوفيات الجديدة بشكل مطرد خلال الأسابيع الثمانية الماضية.

ولفتت المنظمة الى استمرار انتشار تحورات فيروس (كورونا المستجد - كوفيد19) في حول العالم حيث ظهر التحور البريطاني للفيروس في 118 دولة بينما رصد التحور الجنوب أفريقي في 64 دولة.