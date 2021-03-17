شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تتمسك بالانتخابات في الضفة وغزة والقدس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الفصائل الفلسطينية الجولة الثانية من حوارها في القاهرة، الأربعاء، بتأكيد إجراء المحطات الانتخابية في موعدها في 22 أيار/مايو، والرئاسية في 31 تموز/يوليو، مؤكدة وحدة الأراضي الفلسطينية قانونياً وسياسياً، وضرورة أن تُجری الانتخابات المقبلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بينما شدد البرلمان العربي على أهمية التوصل إلى توافق وطني بين الفصائل.وأكدت الفصائل المجتمعة، بحسب البيان الختامي، أنه «تمت مناقشة القضايا الوطنية كافة، والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، استناداً للمرسوم الرئاسي الصادر في 15 يناير 2021، وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتم الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني، وإحالتها للجهات المختصة». وقالت إن الاجتماع جاء «برعاية مصرية كريمة استكمالاً للجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام». وأشارت الفصائل إلى استماع «المشاركين إلى تقرير لجنة الانتخابات المركزية حول سير الإعداد للانتخابات التشريعية، والاتفاق على حلول للموضوعات العالقة، بما يضمن سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة عالية تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني».

رؤية مستقبلية

وكانت الاجتماعات بحثت استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني المقرر أن يتم في 31 أغسطس/آب المقبل. وقالت: «قدمت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني تقريراً تفصيلياً حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، حيث ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد، وعدد أعضائه في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني». وأعلنت «اعتبار مؤتمر الأمناء العامين في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما تم التوافق عليه».

وقال البيان الختامي إن الفصائل الفلسطينية أكدت «ضرورة استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة، وتفعيلها وفقاً لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير».

قائمة موحدة

وعلى هامش اجتماع القاهرة، كشف مصدر فلسطيني مطلع، عن توافق بين حركتي «فتح» و«حماس» على تشكيل قائمة انتخابية موحدة لخوض الانتخابات التشريعية. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء «شينخوا»، إن اجتماعات ثنائية جرت بين وفدي «فتح» و«حماس» في القاهرة، أفضت إلى تقدم وتوافق كبيرين لتشكيل قائمة موحدة.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشيح للانتخابات التشريعية، السبت المقبل، لمدة 12 يوماً، مع ترجيحات بأن «فتح» و«حماس» لن تسجلا على الفور، لكسب مزيد من الوقت لمباحثاتهما الثنائية.

دعم عربي

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أهمية التوصل إلى توافق وطني شامل بين الفصائل الفلسطينية إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات، التي تعد المدخل الرئيسي لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة، معرباً عن ترحيبه بانطلاق الجولة الثانية من الحوار الفلسطيني في القاهرة بمشاركة قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية.

ودعا العسومي، في بيان، الفصائل الفلسطينية إلى البناء على الخطوات الإيجابية التي تحققت بهدف التوصل إلى توافق وطني شامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، ويوحّد كلمته ويعزز موقفه أمام المجتمع الدولي ويدعم جهوده في استعادة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. (وكالات)