اخبار العالم

مودي يدعو إلى التحرك لمواجهة موجة ثانية من إصابات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مودي يدعو إلى التحرك لمواجهة موجة ثانية من إصابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - (أ ف ب)

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأربعاء، المسؤولين الإقليميين إلى تكثيف فحوص كشف الإصابة بفيروس «كوفيد-19» وفرض قيود محلية لمواجهة موجة تفش ثانية لفيروس كورونا تفادياً لانتشار كبير على الصعيد الوطني.

وأعلن مودي خلال مؤتمر عبر الفيديو مع المسؤولين الاقليميين لبحث الأزمة الصحية: «علينا وقف هذه الموجة الثانية من الوباء باتخاذ تدابير سريعة وحاسمة». وقال: «في الأسابيع الماضية سجلت 70 منطقة زيادة بأكثر من 150% في عدد الحالات، وإن لم نوقف تفشي الفيروس فوراً فسيتفشى في كل أنحاء الوطن».

وسجلت الهند أكثر من 11,4 مليون إصابة بفيروس "كوفيد-19"، وهي إحدى أكثر الدول تسجيلاً للإصابات، فيما بلغت حصيلة وفياتها جراء الفيروس 160 ألفاً. والأربعاء سجلت 29 ألف إصابة جديدة أي أقل بثلاثة أضعاف من الذروة التي بلغت 100 ألف حالة يومياً في سبتمبر/أيلول، إنما بزيادة كبيرة مقارنة بالحصيلة اليومية للإصابات المسجّلة في مطلع فبراير/شباط والتي بلغت تسعة آلاف إصابة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا