شكرا لقرائتكم خبر عن مودي يدعو إلى التحرك لمواجهة موجة ثانية من إصابات كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - (أ ف ب)

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأربعاء، المسؤولين الإقليميين إلى تكثيف فحوص كشف الإصابة بفيروس «كوفيد-19» وفرض قيود محلية لمواجهة موجة تفش ثانية لفيروس كورونا تفادياً لانتشار كبير على الصعيد الوطني.

وأعلن مودي خلال مؤتمر عبر الفيديو مع المسؤولين الاقليميين لبحث الأزمة الصحية: «علينا وقف هذه الموجة الثانية من الوباء باتخاذ تدابير سريعة وحاسمة». وقال: «في الأسابيع الماضية سجلت 70 منطقة زيادة بأكثر من 150% في عدد الحالات، وإن لم نوقف تفشي الفيروس فوراً فسيتفشى في كل أنحاء الوطن».

وسجلت الهند أكثر من 11,4 مليون إصابة بفيروس "كوفيد-19"، وهي إحدى أكثر الدول تسجيلاً للإصابات، فيما بلغت حصيلة وفياتها جراء الفيروس 160 ألفاً. والأربعاء سجلت 29 ألف إصابة جديدة أي أقل بثلاثة أضعاف من الذروة التي بلغت 100 ألف حالة يومياً في سبتمبر/أيلول، إنما بزيادة كبيرة مقارنة بالحصيلة اليومية للإصابات المسجّلة في مطلع فبراير/شباط والتي بلغت تسعة آلاف إصابة.