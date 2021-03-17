شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة برلمانية تونسية للتحقيق في «الجمعيات المشبوهة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدمت ثلاث كتل برلمانية تونسية بمشروع إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في الجمعيات التي تدور حولها شبهات تتعلق بالتمويل أو الإرهاب على خلفية الأحداث الأخيرة التي حصلت بسبب فرع ما يسمى «الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين» في تونس.

وقالت الكتل الثلاث وهي كتلة الإصلاح والكتلة الوطنية وكتلة حزب «تحيا تونس» إن «الأوان قد حان للوقوف مع الدولة ودعمها وحثها على تطبيق القانون» مشددين على أنه «لا صوت يعلو فوق صوت القانون الذي يجب أن يُطبق على الجميع على حد السواء».

وخلال ندوة صحفية عقدها رؤساء الكتل، قال النائب مبروك كرشيد «إن أعمال لجنة التحقيق البرلمانية ستشمل كل الجمعيات المشبوهة من بينها فرع اتحاد العلماء المسلمين»، مشيراً إلى أن هذه الجمعيات أصبحت «تفسد الحياة السياسية».

وتابع كرشيد: «ستضمن اللجنة نتائجها في تقرير عند نهاية أعمالها وتتوجه به إلى القضاء»، كما وجه دعوة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي والرئيس قيس سعيد «للتعامل إيجابياً مع مقترح النواب من أجل مصلحة البلاد» على حد قوله.

وشهد محيط مقر فرع الاتحاد في تونس خلال الأسبوع الماضي توترا وصدامات بين أنصار الحزب الدستوري الحر الذين يطالبون بغلقه، وأنصار «ائتلاف الكرامة» المتطرف المؤيدين له.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 يعتصم أعضاء من الحزب أمام مقر الاتحاد للمطالبة بإغلاقه، محذرين في هذا الخصوص من اختراق الدولة التونسية عبر تنظيمات ومراكز ذات خلفية «دينية متطرفة».(وكالات)