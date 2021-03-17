شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تبدأ مسيرة السلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. محمد فراج أبو النور*

أخيراً.. أصبح لليبيا حكومة موحدة حاصلة على ثقة البرلمان المنتخب، إضافة إلى مجلس رئاسي يمثل أقاليمها الثلاثة، لتضع البلاد قدميها على بداية المرحلة الانتقالية؛ لإعادة بناء الدولة التي فرقتها الحرب والصراعات السياسية والعسكرية والتدخلات الأجنبية بمختلف أشكالها، ودمرت اقتصادها ومؤسساتها طوال عقد من الزمن.

مهام جسام تواجهها السلطة الليبية الجديدة بجناحيها (حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة) و(المجلس الرئاسي بقيادة المنفي) ولكنها مهام عاجلة: إنجاز الحد الأدنى من إعادة تنظيم الاقتصاد، والتحسين العاجل للخدمات العامة، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها القوات المسلحة، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وحل الميليشيات الإرهابية والقبلية، والإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بموعد أقصاه (24 ديسمبر 2021) الذي يوافق الذكرى السبعين لإعلان استقلال ليبيا عام (1951).

دعم كبير للسلطة الانتقالية

غير أن حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي يتسلمان السلطة، وهما محاطان بدعم دولي واقليمي ومحلي قوي، لم يكن يمكن من دون تشكليهما أصلاً، وهو دعم يعطيها قوة دفع كبيرة لإنجاز المهام التي تواجههما، خصوصاً ما ورد في خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين القوى السياسية.

ولا يخفى أن الولايات المتحدة قد مارست ضغوطاً شديدة على كافة الأطراف الليبية والقوى الإقليمية الداعمة لها؛ لدفعها إلى الدخول في العملية السياسية التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بقيادة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز؛ (وهي دبلوماسية أمريكية).. ثم للاستمرار في هذه العملية حتى النهاية. وفي هذا السياق مارست واشنطن ضغوطاً علنية – ومن وراء الكواليس – لفرض المسار التفاوضي. وتم مثلاً الضغط على قوات الشرق (حفتر)؛ لرفع الحصار عن حقول النفط واستئناف تصديره، وللموافقة على اتفاق جنيف (23 أكتوبر 2020) بما تضمنه من تنازلات عن أوراق تفاوضية مهمة، في مقدمتها عدم النص على انسحاب القوات التركية من ليبيا، وإلغاء الاتفاقيتين (العسكرية والبحرية) غير الشرعيتين مع «الوفاق».

وفي المقابل مورست ضغوط أمريكية على تركيا وحكومة «الوفاق»؛ لإجبار الأخيرة على الاستمرار في المفاوضات، وصولاً إلى تسليم السلطة (لحكومة الوحدة الوطنية) والمجلس الرئاسي الجديد في نهاية الأمر، والحقيقة أنه لولا الضغوط الأمريكية لكان من المتعذر عقد اجتماع البرلمان الليبي بنصاب مكتمل لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وبأغلبية كبيرة (132 صوتاً).

ولولا الموقف الصلب الذي اتخذته مصر – مدعومة بقوة من الإمارات والسعودية – باعتبار (خط سرت – الجفرة) خطاً أحمر. ولولا الدعم العربي القوي لبرلمانات وجيش (الشرق) لكان أردوغان قد دفع بميليشيات «الوفاق» مدعوماً بقواته لمهاجمة الهلال النفطي والمناطق الشرقية.

ولولا الدعم العربي القوي لموقف (الشرق) لكانت الولايات المتحدة قد فرضت على بنغازي تنازلات أكبر.

تأييد للشرعية البرلمانية

عقد جلسة منح الثقة البرلمانية في سرت، ثم جلسة حلف اليمين في طبرق – على الرغم من المماحكات «الوفاقية» العقيمة – وحضور سفراء الدول الكبرى الجلسة أداء القسم، وقبل ذلك بيانات الترحيب بالحكومة والمجلس الرئاسي كلها كانت نوعاً من مظاهر الدعم للشرعية البرلمانية وشرعية السلطة الجديدة، وهو ما أكده خطاب عقيلة صالح في جلسة أداء القسم الذي تحدث عن أهمية المصالحة الوطنية، والتعاون لإنجاز المهام المطروحة على الحكومة، كما أكد ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها.. وهو الموقف الذي تبناه البيان الصادر عن مجلس الأمن، وكذلك بيان الدول الخمس الكبرى (أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا)؛ للترحيب بالحكومة والمجلس الرئاسي.

حفتر.. وأجواء المصالحة

في هذا المناخ التصالحي، قام حسين القطراني نائب رئيس الحكومة بزيارة إلى قائد الجيش الوطني، المشير حفتر في مقر قيادة الجيش، وعقد اجتماعاً معه (143) في اليوم السابق مباشرة على جلسة أداء القسم – ولا تخفى دلالة مكان عقد الاجتماع. علماً بأن حفتر كان قد التقى برئيس المجلس الرئاسي أثناء زيارته لبنغازي الشهر الماضي.

اللافت للنظر أيضاً أن لقاء حفتر – القطراني، ثم في نفس اليوم الذي قامت فيه وحدات من القوات الخاصة للجيش بهجوم على وكر «لداعش» في مدينة اوباري (جنوب غرب) وألقت القبض على أحد كبار زعماء التنظيم.. كما قامت «الدرونز» التابعة للجيش بقصف مخزن للأسلحة والذخائر في نفس المدينة، التي تتخذ منها «داعش» وكراً للتسلل إلى دول الساحل والصحراء، تشير جميع هذه التطورات إلى أن من التسرع الحديث عن انتهاء دور حفتر والجيش الوطني – الآن على الأقل.

نشاط كبير

اللافت للنظر أن الدبيبة والمنفي يقومان بنشاط كبير في الاتصال بالقوى الداخلية والإقليمية، وخاصة مصر، التي يحرصان على تأكيد دورها ومصالحها في ليبيا.. وربما يحتاجان إلى وساطتها لنسج علاقات قوية مع دول الخليج. وقد تم إحياء اتفاق قديم بشأن العمالة المصرية في ليبيا.

ومما يلفت النظر بقوة أن أول قرار يتخذه الدبيبة – وحتى قبل أداء القسم – كان قراراً بوقف الأنشطة المالية لصناديق الاستثمار الليبية والشركات التابعة لها، والشركات العامة (باستثناء دفع الرواتب) لمراجعة حساباتها على ضوء الحديث المنتشر عن نهب المال العام بعشرات المليارات.. وقد صدر القرار وفق تقرير لديوان المحاسبات يشير الى ممارسات واسعة النطاق لحكومة «الوفاق» ومجلسها الرئاسي في هذا الصدد، بما في ذلك وقائع الفساد في وزارة الداخلية.. وهو ما يمثل ضربة قوية لفتحي الباشاغا وزير الداخلية السابق، الذي كان قد أعلن عن نيته خوض انتخابات الرئاسة.

وخلاصة القول.. إن عجلة المرحلة الانتقالية في ليبيا قد بدأت بالدوران.. وعيون الشعب الليبي والعالم عليها؛ ليرى كيف ستتصرف في مواجهة الاستحقاقات الكبرى.

*كاتب مصري