شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. «الأجندات» تُغرق وطن الأرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت- رامي كفوري:

يقصَّر أيّ مراقب عن وصف الحال التي يرسف لبنان في قيودها.. وطن الأزر، بلد الخدمات المصرفية، الجنة الضريبية، نقطة الجذب السياحي، مشفى العرب، مدرسة الشرق وجامعته، والأسواق المفتوحة على السلع الحياتية والكمالية، ينحدر بسرعة قياسية إلى نموذج بات ارتطامه وتشظيه قاب قوسين، أو أدنى من عمق القعر.

الأخطر أن لبنان بلد محدود القدرة الإنتاجية غذائياً، ودوائياً، وصناعياً، فيما نظامه المصرفي مصاب بأعطاب يتعذر إصلاحها والخروج منها، وودائع الناس محتجزة في المصارف لا يستطيعون صرفها، أو سحبها، فيما احتياطي النقد ينفد بعد إنفاق مليارات الدولارات على دعم سلع هرّب معظمها إلى الخارج.

أما المواطن اللبناني ففي حال من اليأس الشديد، فلا التظاهرات والاعتراضات الشعبية باتت تنفع، بعدما أصبح الفقير يقطع الطريق على ندّه في الفقر، فيما المسؤولون يتجادلون في جنس الملائكة ويتلطّون خلف طوائفهم، فلا يقترب واحدهم من الآخر بوصة واحدة.. هي صورة سوداء، بل نفق مظلم لا يلوح منه بصيص نور، والسؤال الكبير: إلى متى؟

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتحصن بصلاحياته معتبراً أنه شريك كامل في تأليف الحكومة، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يمسك بورقة التكليف ويعتبر انه الأولى بالتأليف والتشكيل، وحكومة الاختصاصيين من غير الحزبيين لا تستطيع الإقلاع من دون حاضنة توفرها القوى السياسية، وتتداخل فيها التجاذبات حول الحصص، وما يحكى عن ثلث ضامن أو معطل، وهما سيّان، وعن حقائب سيادية من نصيب هذه الفئة، أو تلك.. وكل ذلك يتزامن مع ارتفاع قياسي وغير مسبوق في نسبته لسعر صرف الدولار، وفقدان الكثير من السلع الأساسية والأدوية وشحّ في المحروقات..

أضف إلى سواد الصورة، أن المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون، غداة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب المنصرم، تعثرت ووضعت في طريقها المعوقات، ما دفع باريس إلى إدانة المنحى التدميري الذي يعتمده المسؤولون والسياسيون في لبنان، وذلك على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان، فيما تلوذ قوى إقليمية عدة بالصمت، ولا يبدو أنها معنية ببذل جهود لتشكيل الحكومة المنتظرة.

مبادرات بلا نتائج

وفي تحليل ما يحدث في لبنان، يربط مراقبون ما يجري في الخارج باعتبار أن الدول المعنية بأزمته لها «أجندات» إقليمية، وأن لبنان هو منصة مثالية لتبادل الرسائل نظراً للانقسام العمودي بين مسؤوليه وقواه حول قضايا سياسية، في وقت يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدرج الأزمة اللبنانية على رأس سلّم أولوياتها، وهناك ملفات تتقدم عليها، أولها علاقتها مع إيران، ومصير الاتفاق النووي، وحرب اليمن، وبالتالي فإن إفادة لبنان من هذا التطور سيتم بطريقة غير مباشرة، الأمر الذي لا يبدو متاحاً في المدى المنظور، وإن كان تحرك الرئيس الفرنسي ماكرون يحظى برضى أمريكي، إذ إنه يزيح هذا العبء عن واشنطن التي لا تبدي أي تساهل تجاه «حزب الله»، وقد يكون هذا الأمر هو أحد الأسباب الكامنة وراء عدم تحقيق أي خطوة جادة في اتجاه تشكيل الحكومة.

تضاف إلى كل ذلك الأجواء المذهبية والسياسية المتشنجة التي تولدت عن السجال حول حياد لبنان ومؤتمر دولي لحل أزمته، ما رفع منسوب المخاوف لدى قوى سياسية عدة من مختلف الطوائف، وكادت الأمور أن تذهب إلى الأسوأ لولا اتصالات أعادت الحياة إلى لجان حوار بين تلك القوى.

ومع ذلك، فإن المبادرات التي أطلقت لم تخرج بأي إيجابية، إذ حاول رئيس المجلس النيابي نبيه بري تدوير الزوايا لكنه لم يوفق، فآثر الانسحاب، وبقي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي طرح مبادرة متوازنة إلى حد معين، لم تسقط، ولم تتراجع، لكنها تواجه عثرات يأمل إبراهيم في تذليلها، وهو يقول إنه لم يفقد الأمل، وسيظل يعمل لئلا يفقد الأمل (...). ويرى وزير سابق صاحب تجربة سياسية واسعة، أن على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أن يبادرا ويشكلّا حكومة في أسرع وقت لتفادي الأسوأ، لأن من شأن تشكيلها إحداث صدمة إيجابية سواء في سوق القطع، أو في إعادة الطمأنينة إلى قلوب الناس، لأن «ما حك جلدك مثل ظفرك»،

الانتفاضة.. وآفاق الحل

كل شيء يتلبنن في وطن الأزر.. الانتفاضة التي انطلقت في السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الاول ٢٠١٩، تسيّست وتطيّفت بعيد انطلاقتها، وتشظت إلى «ميني» تحركات توزعت الساحات وتقاسمتها، ولكل من محركيها «أجندة» خاصة به تلطّت خلف عباءة «محاربة الفساد»، فلا الفساد توقف، ولا النقد الوطني سلم، ولا أحد من الذين هرّبوا أموالهم إلى الخارج اعتقل، وما من متظاهر قال لمسؤول: «ما أحلى الكحل بعيونك»، باستثناء حالات متفرقة لا جدوى منها، وخطأ الانتفاضة عدم إفراز قيادة موحدة وصوغها برنامجاً واضحاً، فضاعت على لبنان فرصة حقيقية للتغيير. كذلك يستحيل في بلد كلبنان ذي الصيغة المركبة والتركيبة المعقدة القيام بانقلاب عسكري، خصوصاً أن زمن الانقلابات بالمواصفات الكلاسيكية قد ولّى.

وفي تقدير العارفين أن المنطقة مقبلة على تطورات في منتهى الأهمية في ضوء السعي إلى إعادة التواصل الأمريكي - الإيراني من خلال إعادة التفاوض على الاتفاق النووي، والعمل الجاري على وقف حروب المنطقة، والدور الروسي الناشط، والحديث الجاد عن خريطة طريق لحل الأزمة السورية، وبالتالي فإن لبنان سوف يتأثر إيجاباً بهذا المناخ المفترض..

المطلوب حكومة تعمل وتنقذ اليوم قبل الغد، لأنه لا يعود من نفع للشروط والشروط المضادة عندما يسقط الهيكل على رؤوس الجميع.