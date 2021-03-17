شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا وأمريكا..أدوار متبادلة في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

تستمر الحرب في أفغانستان منذ ما يزيد على عشرين عاماً، وسط تباين مصالح الدول الكبرى تارة وتناغمها تارة أخرى، ليبقى مصير هذا البلد الآسيوي غامضاً وتتزايد خسائره وتتلاشى أحلام شعبه في التنمية والحرية.

الجديد في تطورات الأزمة الأفغانية إقحام روسيا نفسها في محاولات الحل بالدعوة لعقد مؤتمر دولي في موسكو اليوم (الخميس)، يهدف إلى وضع أسس جديدة للحل ربما تستقطب لاعبين مهمين ودول الجوار، في ظل غموض موقف الولايات المتحدة التي بات الموعد النهائي المتفق عليه لسحب قواتها من أفغانستان، يسبب صداعاً يومياً لصنّاع القرار فيها.

فقد أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قبل أيام عن قلق بلاده إزاء الوضع غير المستقر في أفغانستان، محذراً من مساعي تنظيم «داعش» لاستغلال الظرف الراهن للتوغل في دول آسيا الوسطى المحاذية.

ولا شك أن مخاوف الروس لا تحتاج لمن يبررها وهم الذين أجبروا على الخروج من أفغانستان نهاية القرن الماضي تحت وطأة الهزائم التي تعرضت لها قوات الاتحاد السوفييتي يومذاك، التي كانت تحتل أفغانستان.

وقال الوزير الروسي عقب لقائه نظيره الأفغاني: «نحن في روسيا نشعر بالقلق من حقيقة أنه على الرغم من إطلاق المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الدوحة، إلا أن الوضع في أفغانستان غير مستقر».

الخوف من «داعش»

وتمر البلاد في مرحلة تصعيد عسكري لافت رغم المفاوضات، حيث يقول الروس ومعهم الأمريكيون إن العامل المهم في تدهور الوضع في أفغانستان هو تنظيم داعش، الذي يهدف إلى تعزيز نفوذه، في المحافظات الشمالية لأفغانستان، بهدف قلب هذه المنطقة إلى نقطة انطلاق للتوسع في دول آسيا الوسطى.

وقال لافروف إن روسيا تسعى إلى تعزيز قنوات التواصل بين الأطراف المتنازعة وتطوير فرص تحقيق السلام، بينما أكد محمد حنيف أتمر وزير خارجة أفغانستان، استعداد حكومته للتعاون مع حركة طالبان لمواجهة تنظيم داعش، شريطة التزام الحركة بوقف إطلاق النار.

وهنا بيت القصيد، فالمهم حالياً بالنسبة لحكومة كابول ومن ورائها الأمريكيون ودول الناتو التي تشارك في الحرب في أفغانستان، كبح جماح طالبان التي تصاعدت وتيرة هجماتها بشكل لافت في الأشهر الأخيرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب عن سحب قوات بلاده من أفغانستان بشكل كامل بحلول الأول من مايو/أيار 2021. وقد استولت طالبان على مساحة كبيرة داخل المناطق الريفية من البلاد وشنت هجمات على مدن كبيرة تسببت في ارتفاع عدد الإصابات بين صفوف القوات الأفغانية الحكومية ومعها قوات التحالف الدولي.

ويبدو أن القرار الأمريكي يخضع للمراجعة في الوقت الراهن وسط ارتباك الإدارة الأمريكية الجديدة وترددها بين داع لسحب القوات ومحذر من عواقبه، بالتزامن مع تزايد قوة الفصائل المتحالفة مع طالبان، ما يزيد من متاعب حكومة كابول ويعقد فرص التوصل إلى سلام دائم.

وتأتي دعوة موسكو لعقد المؤتمر بعد أن أطلعت الولايات المتحدة المسؤولين الأفغان وزعماء طالبان وأطرافاً أخرى، على مسودة خطة سلام تدعو إلى استبدال الحكومة الحالية بإدارة مؤقتة لتقاسم السلطة بانتظار إجراء انتخابات بموجب دستور جديد. ويهدف الاقتراح الأمريكي إلى استئناف المحادثات المتوقفة في الدوحة بين طالبان وفريق يضم مسؤولين أفغاناً بشأن التسوية السياسية المنشودة.

وتدعو موسكو إلى تشكيل حكومة انتقالية لتقاسم السلطة كجزء من اتفاق سلام. وقال الممثل الروسي الخاص في أفغانستان، زامير كابولوف، منذ أكثر من شهر، إن موسكو مستعدة لاستضافة محادثات سلام بين الفرقاء الأفغان لكسر الجمود في مفاوضات الدوحة.

تنسيق أمريكي روسي

ويبدو أن المشاورات بين الأمريكيين والروس حول قيام روسيا بدور أكبر في عملية ترتيب البيت الأفغاني ليست جديدة. كما أن واشنطن تحاول إشراك دول أخرى في تحمل عبء الحل في الأزمة الأفغانية. فقد نقلت رويترز عن مصادر أمريكية قولها إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال في رسالة إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة ستطلب من تركيا استضافة اجتماع رفيع المستوى للجانبين في الأسابيع المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام.

وكان لافروف حريصاً على تأكيد أن مؤتمر موسكو يهدف إلى إجراء محادثات تدعم اتفاقية الدوحة وليست بديلًا عنها. وقد انطلقت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان برعاية أمريكية، في 12 سبتمبر/أيلول 2020 في العاصمة القطرية الدوحة. وحدد وزير خارجية روسيا اليوم الخميس 18 مارس/آذار موعداً أولياً لعقد مؤتمر موسكو الذي وجهت الدعوات للمشاركة فيه.

وقد أعلنت موسكو أن كلاً من الولايات المتحدة والصين وباكستان أعربت عن استعدادها للمشاركة في أعمال المؤتمر الذي تلقت حركة طالبان أيضاً لحضور جلساته.

وأكدت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المشاركين في المؤتمر الدولي حول أفغانستان، سوف يبحثون سبل دفع مفاوضات السلام التي عقدت بين الأطراف الأفغانية في الدوحة.

فرص الحل والسلام

وسواء كان مؤتمر موسكو مكملاً لجهود مفاوضات الدوحة أم بديلاً عنها، تبدو فرص تحريك عملية السلام الأفغانية غير ذات صلة بمكان عقد مؤتمر السلام، بل إن العملية محكومة بمعطيات الوقائع على الأرض. فالموقف الناشئ عن تخلي الأمريكيين عن أفغانستان نتيجة ظروف سياسية داخلية فرضها الانقسام الأمريكي وانشغال واشنطن بما هو أهم من لعب دور شرطي العالم، بالتزامن مع التقدم الذي تحرزه حركة طالبان بموازينها الاستراتيجية سواء بالتحالف مع حركات أصولية خارجية ومنها داعش، أو نتيجة تعثر جهود الخصوم وتباين سياساتهم، يقوي الموقف التفاوضي للحركة التي تتعنت في مطالبها بشكل مستمر.

ولعل طلب واشنطن من تركيا تنظيم مؤتمر سلام حول أفغانستان يجمع مختلف الأطراف الشهر المقبل بغض النظر عما يسفر عنه مؤتمر موسكو، يكشف عن فقدان واشنطن الكثير من أوراق الضغط وربما أوراق الحل التي كانت تقوم في السابق غالباً على التهديد بالقوة.

وفي ظل مثل هذه القناعات تفقد فرص الحل أو التوصل إلى سلام دائم في أفغانسان أهم محفزاتها نتيجة تمترس الحركة وراء شعور بالنصر تصبح معه كل الدعوات لحل سياسي بلا جدوى بغض النظر عن الجهة التي ترعى مفاوضات الحل أو المكان الذي يستضيف المفاوضات.