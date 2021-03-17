شكرا لقرائتكم خبر عن لولا.. من السجن إلى معركة رئاسة البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب - المحرر السياسي:

تنتظر المشهد السياسي في البرازيل موجة من التغييرات في توزيع الأدوار بين قوى اليمين واليسار بعد تبرئة الرئيس السابق لويس إيناسيو دا سيلفا (لولا)، الذي قاد البلاد لفترتين رئاسيتين، من تهم الفساد التي وجهت إليه وكانت سبباً في إبعاده عن المسرح السياسي وإخراجه من المنافسات الرئاسية التي جرت عام 2018.

أثيرت حينذاك الكثير من التساؤلات حول العلاقة بين التهم التي وجهت إليه خاصة من حيث طبيعتها وتوقيتها، ومسار الحملة السياسية التي كانت ستمنحه فترة رئاسية ثالثة. ومما زاد من التكهنات حول وجود مؤامرة من نوع ما لإبعاده عن المنافسات الرئاسية، تعيين منافسه الذي فاز في تلك الانتخابات، أي الرئيس البرازيلي الحالي جايير بولسونارو، القاضي الذي نطق بالحكم ضد دا سيلفا وزيراً للعدل.

وقد أسقطت المحكمة العليا البرازيلية التهم التي كان يحاكم بسببها الرئيس السابق، ما يمهد الطريق أمام تسخين المشهد السياسي من جديد استعداداً للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وسلطت وسائل الإعلام المحلية البرازيلية الأضواء على دا سيلفا بعد تبرئته في مسعى لتقدير موقفه وعزمه على الانخراط مجدداً في العمل السياسي، أو ربما جنوحه للسكينة والهدوء. وقد وجه دا سيلفا كلمة لمؤيديه في مدينة ساوباولو، بعد تبرئته، هاجم فيها الرئيس الحالي بولسونارو، ودعا أنصاره للتظاهر، ما عزز القناعة بأنه يعتزم خوض المواجهة في انتخابات العام المقبل.

وقاد دا سيلفا البرازيل بين عامي 2003 و2010، وكان الأوفر حظاً في انتخابات 2018 الرئاسية، والتي فاز بها في النهاية بولسونارو، وذلك لأن المحكمة العليا في إبريل/نيسان من ذلك العام، قضت بحرمانه من خوض الانتخابات نتيجة إدانته في قضية فساد مرفوعة ضده عام 2017، تتعلق بقبول شقة على شاطئ البحر كجزء من رشوة تقاضاها لقاء منح عقود أعمال حكومية.

رئيس الفقراء

ويتمتع سيلفا بشعبية واسعة في البرازيل خاصة في أوساط الطبقة الفقيرة، ما يعقد المعادلات السياسية التي تحكم وجود منافسه بولسونارو في السلطة. وأكد محاموه عقب خروجه من السجن أنه سُجن ظلماً وحرم من حقوقه السياسية وجمدت أصوله المالية من دون أي مبرر. وقد ألغت المحكمة العليا البرازيلية حكماً بالسجن على دا سيلفا لمدة 12 عاماً؛ حيث سمحت له بالبقاء خارج السجن خلال مرحلة النظر في استئناف الحكم.

وقد أفادت تقارير سابقة أن القاضي الفيدرالي الذي حكم على دا سيلفا قد ترك منصبه بعد فترة وجيزة من تولي بولسونارو الرئاسة، وانضم إلى مجلس وزرائه وزيراً للعدل، في إشارة إلى أنه كان قد عقد اتفاقاً معه لكي يزيح داسيلفا من أمامه في الانتخابات الرئاسية.

كما قرر الوزير حل لجنة مكافحة الفساد التي حققت مع دا سيلفا في مدينة كوريتيبا الجنوبية، في وقت سابق من هذا العام، وسط تساؤلات حول المخالفات الأخلاقية والإجرائية من قبل المدعين العامين. جدير بالذكر أن دا سيلفا متهم بثلاث قضايا فساد أخرى في العاصمة، لم يصدر حكم في أي منها حتى الآن.

وينتمي دا سيلفا إلى أسرة فلاحية فقيرة؛ حيث بدأ العمل منذ أن كان في سن العاشرة بائعاً للفول السوداني وماسحاً للأحذية، ثم التحق كعامل بمصنع للصلب قرب ساو باولو؛ حيث فقد إصبعاً من يده اليسرى في حادث منذ ستينات القرن الماضي. ولم يكن يهتم بالعمل السياسي؛ لكن بعد انغماسه في العمل النقابي انتخب رئيساً لاتحاد عمال الصلب الذي يضم في عضويته 100 ألف شخص عام 1975 ليحوله من منظمة تابعة للحكومة إلى حركة عمالية قوية منظمة ومستقلة. ثم نجح في الثمانينات في تأسيس حزب العمال وهو أول حزب يساري اشتراكي في تاريخ البرازيل تأسس في 10 من فبراير/ شباط عام 1980 واستقطب عدداً كبيراً من المثقفين والسياسيين كحزب يسارى يؤمن بالأفكار التقدمية التي تفجرت في وجه الديكتاتورية العسكرية في البلاد.

العودة إلى المسرح

ويعد دا سيلفا أول رئيس للبرازيل من صفوف الطبقة العاملة الكادحة، ويقول أنصاره: إن سياساته لعبت دوراً كبيراً في خفض نسبة الفقر في البلاد وإنعاش اقتصادها وتحديث قطاعاتها. وقد منحته صحيفة «لوموند» الفرنسية لقب «شخصية العام» في 2009، بينما صنفته مجلة «تايم» الأمريكية الزعيم الأقوى تأثيراً على مستوى العالم عام 2010.

ويحتفظ دا سيلفا بشعبية كبيرة تراكمت مع إنجازاته خلال فترتي رئاسته ولا يزال بإمكانه استغلال شعبيته تلك وممتلكاته في تمويل حملته الانتخابية خاصة وأن محكمة الاستئناف التي برأته حالت دون مصادرة تلك الممتلكات وبيعها لصالح شركة النفط الحكومية بتروبراس، التي رفعت قضايا الفساد ضد الرئيس الأسبق.

وقدم دا سيلفا العديد من برامج الإصلاح الأجتماعي لحل مشكلة الفقر، من خلال وقف عمليات تصنيع الأسلحة، وقد لعب دوراً مهماً في تطور العلاقات الدولية، ومشاكل البرنامج النووي الإيراني والاحتباس الحراري.

ويراهن دا سيلفا حالياً على نجاحاته السابقة في العودة إلى حلبة السياسة خاصة وأنه فاز بنسبة 62% من أصوات الناخبين في آخر دورة نافس فيها على المنصب، أي ما يزيد على 51 مليون صوت. وقد انتشل البرازيل من دولة غارقة في الديون إلى دولة تتمتع بفائض في الميزانية تجاوز عام 2011 مبلغ 200 مليار دولار.

وكان طبيعياً أن تنشط قوى اليمين في مواجهة قوته الشعبية العاتية. ولا تزال تلك القوى التي تهيمن على السلطة حالياً تتمتع بحضور قوي ودعم خارجي نشط، ما يجعل المسرح السياسي البرازيلي مملوءاً بالمفاجآت خلال الأشهر المقبلة.

وعلى الرغم من تعقيدات قضية دا سيلفا القانونية؛ حيث يحبس البرازيليون أنفاسهم تحسباً لطلب المدعي العام تحريك الدعوى ضده مجدداً، فإن أخبار تبرئته كان لها وقع الصدمة على معسكر بولسونارو الذي وصف أعضاؤه قرار المحكمة ب«المشين». ويبدو لولا هو الشخص الوحيد القادر على إلحاق الهزيمة بالرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو في الانتخابات المقبلة في 2022. فقد كشف أحدث استطلاع للرأي عن أن نسبة 50% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم سوف يصوتون له مقابل 44% للرئيس الحالي.

ومع ذلك ينتظر أن يواجه دا سيلفا متاعب ناشئة عن تحديات توحيد صفوف مختلف تيارات اليسار. وتستبعد أوساط مطلعة على خريطة القوى السياسية في البرازيل، قبول مرشح الحزب الديمقراطي العمالي سيرو غوميز، الذي حلّ ثالثاً في انتخابات عام 2018 الرئاسية بحصوله على 12% من الأصوات، تشكيل تحالف مع لولا دا سيلفا في انتخابات 2022. وهناك توجه أولي لدى بعض قوى اليسار ومنها حزب الاشتراكية والحرية، للعمل على تشكيل جبهة موحدة، ما يعد شرطاً أساسياً لتعزيز فرص اليسار.