شكرا لقرائتكم خبر عن «الدستورية» الكويتية تقر بصحة انتخابات مجلس الأمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي:

في يوم القضاء، قضت ثلاث محاكم كويتية، الأربعاء، بثلاثة أحكام قضائية باتة ومهمة، حيث قضت ‏المحكمة الدستورية بعدم قبول طعنين من إحدى المواطنات طالبت فيها ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي لمشاركة عسكريين في التصويت، وفوز نواب في الدائرة الثانية كونهم مواطنين بالتجنيس.

وألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي ببراءة جميع المتهمين بدعوى تسريبات إدارة أمن الدولة، وهم ضابطان في الإدارة و5 مواطنين متوارين عن الأنظار، وقضت بحبس ضابطي إدارة أمن الدولة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهما من الوظيفة.

ويُتهم في الدعوى الضابطان في الجهاز بمخالفة قوانين الجزاء، وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية، وأجهزة التنصت ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما يتهم البقية بإذاعة أخبار مغرضة عن الأوضاع الداخلية للبلاد.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت تسجيلات «مرئية - صوتية» لكاميرات مثبتة بأنحاء متفرقة في إحدى غرف جهاز أمن الدولة، ويظهر فيها أشخاص بينهم ضباط وهم يتحدثون عن اختراق حسابات بعض السياسيين والمواطنين في «تويتر»، كما يتحدثون عن قضية كبيرة تم تداولها في نيابة الأموال العامة.

كما قضت المحكمة الإدارية برفض دعوى إلغاء الحظر الجزئي الذي فرضته الحكومة لمواجهة أثار جائحة كورونا.

ودعت المحكمة في منطوق الحكم إلى «توعية أفراد المجتمع بأهمية تلقي لقاح كورونا»، وأهابت بالسلطات الصحية «ضرورة المراجعة المستمرة للقيود ومنها ساعات الحظر وإغلاق الأنشطة وقيود السفر»، بما يكفل التوازن العادل بين المصلحة العامة، وسلامة المجتمع وحرياته للعبور إلى بر الأمان بأقل الخسائر الممكنة، وطالبت المحكمة بمراجعة القيود المفروضة على سفر المواطنين والمقيمين، والحفاظ على المنظومة الصحية من جانب وبين حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية مصالحهم الاقتصادية للأفراد والدولة من جانب آخر، لكي نعبر إلى بر الأمان.