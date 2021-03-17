شكرا لقرائتكم خبر عن معركة تشكيل الحكومة تشتعل بين عون والحريري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - ”الخليج 365”

اشتعلت معركة تشكيل الحكومة اللبنانية بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بعد أن وجه عون الدعوة إلى الحريري لزيارته في قصر بعبدا، عبر كلمة متلفزة من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معه وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير؛ ما دفع الحريري إلى الرد على تلك المفاجئة كما وصفها قائلاً: «إن الحكومة بين يدي عون منذ أسابيع».

وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الأربعاء: «بعد أسابيع عدة على تقديمي تشكيلة متكاملة لحكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار والشروع في إعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ في بيروت، منتظراً اتصالاً هاتفياً من الرئيس ميشال عون ليناقشني في التشكيلة المقترحة لإصدار مراسيم الحكومة الجديدة، وهي أسابيع زادت من معاناة اللبنانيين التي كانت بدأت قبل اختياري من قبل النواب لتشكيل الحكومة بأشهر طويلة، تفاجأت، كما تفاجأ اللبنانيون جميعاً، بالرئيس وهو يدعوني عبر كلمة متلفزة إلى القصر الجمهوري، من أجل التأليف الفوري بالاتفاق معه وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة»، كما قال.



وتابع رداً على دعوة رئيس اللبناني: «وبما أنني قد زرت الرئيس عون 16 مرة مُنذ تكليفي بنفس الهدف الذي وضعه، للاتفاق على حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها ووقف الانهيار الذي يعانيه اللبنانيون.. فإني أجيبه بالطريقة نفسها أنني سأتشرف بزيارته للمرة السابعة عشرة فوراً، إذا سمح جدول مواعيده بذلك، لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه منذ أسابيع عدة، والوصول الفوري إلى إعلان تشكيل الحكومة».



واستطرد الحريري قائلاً: أما في حال وجد الرئيس عون نفسه في عجز عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار الذي تعانيه البلاد والعباد، فسيكون عليه أن يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل إرادة المجلس النيابي الذي اختار الرئيس المكلف، والذي يمنعه منذ أشهر طويلة عن إفساح مجال الخلاص أمام المواطنين، وأن يختصر آلامهم ومعاناتهم عبر إتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة، وهي الوسيلة الدستورية الوحيدة القادرة على إلغاء مفاعيل اختياره من قبل النواب لرئاسة الجمهورية قبل خمسة أعوام، تماماً كما اختاروني رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر.

عون يدعو الحريري إلى تشكيل الحكومة أو التنحي

ووجه الرئيس اللبناني ميشال عون دعوة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معه وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير.

وأوضح في كلمته إلى اللبنانيين مساء الأربعاء «أنه في حال وجد رئيس الحكومة المكلف نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف».

وشدد الرئيس عون على أنه «لا فائدة من كل المناصب وتقاذف المسؤوليات إن انهار الوطن وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط، حيث لا مفر له سوى الغضب، وعلى أن كل شيء يهون أمام معاناة الشعب التي بلغت مستويات لا قدرة له على تحملها».

ولفت الرئيس اللبناني إلى أنه سلك «درب المساءلة الوعرة في ظل نظام تجذر فيه الفساد السلطوي والمؤسساتي واستشرى، وارتفعت أمامي كل المتاريس، وأنتم تعرفون أني ما اعتدت الإذعان والرضوخ دفاعاً عن كرامتكم وعيشكم الحر الكريم».