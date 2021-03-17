شكرا لقرائتكم خبر عن «2020 ومواجهة التحديات» يوثق أنشطة الشرقي العام الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة الكتاب السنوي لصاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الذي تضمن عرضاً شاملاً للمناسبات الوطنية والمجتمعية التي شارك فيها سموّه، خلال عام 2020.

وكتب سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مقدمة كتاب «حمد الشرقي 2020»، بكلمة افتتاحية بعنوان «2020 ومواجهة التحديات»، حيث استهل الكلمة بوصف جمال إمارة الفجيرة وطبيعتها الملتحفة بعبق التاريخ والتراث، وما وصلت إليه من نهضة عمرانية شاملة، أرسى دعائمها بخطى ثابتة صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، حتى أصبحت «ملء السمع والبصر»، بامتلاكها ناصية العلم والمعرفة، والولوج في عصر المدنية والحضارة من أوسع أبوابها مع إمارات الخير.

واستعرض سموّ ولي عهد الفجيرة، مسيرة 46 عاماً من العطاء والخير خلال تولي صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، مقاليد الحكم في الفجيرة، حيث نذر نفسه ووقته وجهده في سبيل خدمة الإمارة التي سارت بخطى ثابتة وواثقة نحو إنجاز نهضتها العمرانية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والرياضية والثقافية، وباتت مقصداً للاستثمار الوطني والعالمي.

يتوزع الكتاب على خمسة أبواب، هي: قادة الوطن، الميدان، فعاليات، قرارات وبرقيات، زيارات.

46 عاماً من العطاء

الباب الأول «قادة الوطن» يضيء على إنجازات صاحب السموّ حاكم الفجيرة، على مدار 46 عاماً من التطور الهائل الذي حققته الإمارة على جميع الصُّعُد.

كما يعرض أبرز الفعاليات التي حضرها سموّه، مع أصحاب السموّ الشيوخ حكام الإمارات، وسموّ أولياء العهود، وسمو نواب الحكام والشيوخ، وضيوف الدولة، ومنها: مراسم الاحتفال باليوم الوطني ال49 الذي أقيم في جزيرة الجبيل منطقة غابات القرم في العاصمة أبوظبي، بشعار «غرس الاتحاد».

ويستعرض، كذلك، حضور سموّه مراسم رفع عَلم الدولة في الساحة الأمامية لقصر الرميلة، احتفالاً بيوم العَلم. كما شارك احتفاء دولة الإمارات بأبنائها المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، وتهنئة سموّه للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بمناسبة زفافه إلى كريمة سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

جولات تفقدية

ويتضمن الباب الثاني «الميدان»، زيارات صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وجولاته لعدد من المنشآت في إمارة الفجيرة، أبرزها زيارته التفقدية إلى ميناء دبا الفجيرة، للاطلاع على ما أنجز، ووجّه سموّه بتسريع العمل في المرحلة الأولى لمشروع تطوير الميناء، وتحويله ميناء تجارياً متعدد الاستخدامات قبل نهاية عام 2022. وجولة سموّه في مشروع ملعب نادي دبا الفجيرة الثقافي الرياضي الجديد، في منطقة الرأس، حيث اطلع على سير العمل وتفاصيله ومراحل الإنجاز.

كما تفقد سموّه، ميناء خدمات التزود والشحن الجديد، وعدداً من المناطق، للاطلاع على أحوال مواطنيها، وتفقد سير العمل في المشروعات التطويرية والخدمية، ووجه بتضافر جهود المؤسسات الحكومية في الإمارة، للارتقاء بالأداء العام ورفع مستوى الخدمات في المناطق كافة.

ويستعرض باب «الميدان»، إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من الطرق الداخلية في الفجيرة، بطول 115 كلم، تنفيذا لتوجيهات صاحب السموّ حاكم الفجيرة ومتابعة سموّ ولي العهد.

مهرجان الفجيرة الدولي للفنون

أما الباب الثالث «الفعاليات»، فيركز على أبرز الأنشطة الفنية والاقتصادية التي شارك فيها سموّه، وكان أبرزها افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، في دورته الثالثة، ونظمته هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تحت رعاية سموّه، من 20 إلى 28 فبراير/ شباط، بمشاركة 600 فنان وضيف يمثلون 60 دولة عربية وأجنبية، في مسرح الكورنيش الكبير على شاطئ الفجيرة. كما يستعرض زيارة صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، إلى متحف عبدالحليم حافظ، على هامش المهرجان، فضلاً عن تفقده فعاليات الدورة السابعة من معرض «صفر تسعة» الذي أقيم بشعار «انسجام».

رسالة شكر للطاقم الطبي

وتضمن الباب الرابع «برقيات وقرارات»، رسالة صاحب السموّ حاكم الفجيرة الموجهة إلى الممرضين في الإمارة، بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يتزامن مع يوم التمريض العالمي، حيث شكر فيها الطاقم الطبي وطاقم الممرضين على جهودهم الكبيرة لمواجهة جائحة «كوفيد 19».

كما ضم أبرز توجيهات سموّه التي تضمنت عدداً من القرارات المهمة، وأبرزها إطلاق الحملة الوطنية لفحوص «كورونا» المجانية، «وإرسال جمعية الفجيرة الخيرية المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى لبنان والسودان، فضلاً عن توجيه سموّه «مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية» بالتبرع بمليوني درهم توضع في حساب «صندوق الإمارات وطن الإنسانية»، لدعم مبادراته في توحيد الجهود الوطنية للتصدي لفيروس «كورونا».

وتناول هذا الباب أيضاً القرارات المهمة، وأبرزها توجيه سموّه، بإنشاء نفق يمر من تحت مطار الفجيرة، يربط مدينة الفجيرة بمدينة محمد بن زايد السكنية مباشرة، لتسهيل الحركة بين المدينتين وبكلفة 50 مليون درهم.

ويتضمن باب «برقيات وقرارات» تهنئة صاحب السموّ حاكم الفجيرة، لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السموّ الشيوخ حكام الإمارات، بالمناسبات الدينية المباركة، فضلاً عن برقيات التهاني بالأعياد الوطنية، لعدد من الدول، وبرقيات تعزية إلى عدد من رؤساء الدول العربية.

لقاءات 2020

وفي الباب الأخير «زيارات»، يعرض أبرز لقاءات صاحب السموّ حاكم الفجيرة، في عام 2020، ومن أهمها لقاء الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، واللجنة البارالمبية الآسيوية، واستقبال فريق إدارة الطوارئ والأزمات. كما استعرض تكريم سموّه لعدد من المواطنين لحصولهم على الشهادات العلمية.