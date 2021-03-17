شكرا لقرائتكم خبر عن «خيرية الفجيرة» تخصص 56 مليون درهم لمشاريعها الرمضانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أعلن يوسف المرشودي، مدير جمعية الفجيرة الخيرية، تخصيص إداراته مبلغ 56 مليون درهم لمشاريع الجمعية الرمضانية هذا العام، مقابل 49 مليون درهم كلفة مشاريع الجمعية في رمضان الماضي بنسبة زيادة هذا العام بلغت 15 في المئة، مشيراً إلى أن مشروع إفطار الصائم سيوفر هذا العام 500 ألف وجبة إفطار طوال أيام الشهر الكريم بواقع 16666 وجبة يومياً في 85 نقطة توزيع في مدينتي الفجيرة ودبا.

ولفت إلى أن مشروع إفطار الصائم يعد أبرز مشاريع الجمعية بجانب مشاريع المير الرمضاني وكسوة العيد وزكاة المال وغيرها، مشيراً إلى نجاح الجمعية العام الماضي في توزيع 300 ألف وجبة إفطار صائم طوال أيام الشهر الفضيل، وتوقع أن يستفيد من مشاريع الجمعية هذا العام 495 ألف شخص.

جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية مساء أمس الأول في الساحة الخارجية لقلعة الفجيرة للإعلان عن حملة مشاريع الجمعية لشهر رمضان تحت شعار: «وبشر المحسنين» بحضور محمد على الملا نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وعبد الله الظنحاني مدير فرع الجمعية بدبا الفجيرة والطاقم الإداري بالجمعية، حيث قدم الملا خلال المؤتمر أسمي آيات الشكر والعرفان إلى أصحاب الخير والمحسنين والرعاة الرسميين للمشاريع الرمضانية هذا العام تثميناً لدعمهم الكبير ومساندتهم المقدرة للبرامج والمشاريع التي تنفذها الجمعية.

وأكد يوسف المرشودي مدير الجمعية أن إدارته بناءً على توجيهات سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة الجمعية أكملت كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان لجهة تنفيذ حزمة من المشاريع الخيرية والإنسانية من أجل إسعاد أكبر عدد من الأسر المحتاجة والمتعففة من مواطنين ومقيمين، وقال إن الجمعية أنفقت العام الماضي 49 مليون درهم لمشاريعها الرمضانية استفاد منها 431 ألف شخص.