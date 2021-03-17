شكرا لقرائتكم خبر عن «عام الخمسين» دعوة لصناعة مستقبل وطن لا يعرف المستحيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ”الخليج 365”

أكد مسؤولون أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين» بمثابة احتفاء بمسيرة وطنية حافلة بالتحديات والإنجازات الملهمة بدأها الآباء المؤسسون وتأسست برؤى وعزيمة صادقة، واستكملها جيل رائع من الشباب المبدع تسلح بالعلم والمعرفة ووضع نصب عينيه رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجيتها الرامية لتحقيق الريادة وتبوؤ المراكز الأولى في شتى المجالات.

أضافوا أن «عام الخمسين» يمثل دعوة لأبناء الوطن، ولمن يقيم على أرض الإمارات، للمساهمة في صناعة المستقبل المشرق لوطن لا يعرف المستحيل وطموحه المراكز الأولى، ويسابق الأمم بإنجازات يخلّدها الزمن، وفرصة لنستذكر تاريخنا وإرثنا العظيم، مؤكدين فتح آفاق جديدة لجيل الشباب المبدع لتعزيز طاقاتهم وإمكاناتهم والارتقاء بمستقبل الوطن.

أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن عام الخمسين هو احتفاء بمسيرة وطنية حافلة بالتحديات والإنجازات، بدأها الآباء المؤسسون واستكملها جيل رائع من الشباب المبدع تسلح بالعلم والمعرفة ووضع نصب عينيه رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجيتها الرامية لتحقيق الريادة وتبوؤ المراكز الأولى في شتى المجالات.

نقلة نوعية

أكد الشيخ سعيد الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن «عام الخمسين» سيشكل نقلة نوعية في مسيرة دولة الإمارات وحياة المواطنين والمقيمين، إيذاناً بعهد جديد وطموح لتحويل التحديات إلى فرص وإنجازات غير مسبوقة في المجالات كافة.

حدث تاريخي

أكد الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام حكومة الفجيرة الإلكترونية، أن عام الخمسين حدث تاريخي يحتفي بإنجازات تفخر بها الأجيال، ويكرس الجهود المتواصلة التي ساهم فيها كل فرد في هذا الوطن الغالي في تحقيق الرؤية التنموية للدولة.

رؤية مستقبلية

أكد المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، أن الإمارات على أتم الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة متسلحة برؤية مستقبلية، وخطط مدروسة، وأدوات عصرية محورها الارتقاء بالإنسان في شتى المجالات.

مسيرة الإنجاز

قال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: إن إعلان «عام الخمسين»، لحظة تاريخية في صناعة مستقبل الإمارات التي تواصل مسيرة إنجازاتها كل يوم لتثبت أنها وبفضل الرؤية السديدة لقيادتها الرشيدة، تواصل بعزم وإصرار مسيرة نجاحاتها في جميع المجالات لتصل إلى رؤيتها بأن تكون في صدارة دولة العالم بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.

منارة مشرقة

قال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن دولة الإمارات شهدت تطورات كبيرة في كل المجالات، وعلى مختلف الصعد، بكل المقاييس على مدى العقود الخمسة الماضية حتى أضحت منارة مشرقة على المستوى العالمي.

دولة متفردة

قال اللواء علي بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة: جاء إعلان «عام الخمسين» احتفاء بالذكرى ال50 لتأسيس الدولة، وفي هذا العام، ولله الحمد، يتحقق على أرض الواقع أن الإمارات دولة متفردة بالتسامح والرحمة والمحبة، ليحتفي كل أفراد وشرائح المجتمع، بإنجازاتها العظيمة، تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

خمسون عاماً من الإلهام

أكد اللواء الدكتور جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية بمناسبة إعلان «عام الخمسين»، أن دولتنا الحبيبة تحتفل بخمسين عاماً من الإلهام والنجاح والإنجازات العظيمة التي نعتز ونفتخر بها.

مناسبة وطنية

قال محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي: يشكل عام الخمسين مناسبة وطنية للفخر بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدار الخمسين عاماً الماضية بفضل عزيمة وإصرار الآباء المؤسسين على تحويل الحلم إلى واقع عبر وضع اللبنة الأساسية لدولة هي اليوم في مصاف دول العالم المتقدمة.

انطلاقة جديدة

قال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: يمثل عام الخمسين انطلاقة جديدة في مسيرة وطن، واستمد من عزيمة الآباء المؤسسين إرادة حققت الإنجازات، وصنعت رغم التحديات نموذجاً ملهماً في الطموح الذي لا يعرف مستحيلاً، فاستطاعت الإمارات أن ترسخ في خمسة عقود مكانتها الرائدة والمتميزة إقليميّاً وعالميّاً في شتى الميادين.

من الصحراء إلى الفضاء

قال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، نحن اليوم نحتفل بالعام الخمسين في مسيرة الدولة، حققنا فيها نجاحات كبيرة، تمتد من الصحراء إلى الفضاء. ونطمح إلى المزيد من التميز والإبداع والتألق لنحقق ما بدأ به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونستعد لخمسين مقبلة ولأعوام أكثر إصراراً وهمةً وشموخاً لنرتقي ونحتفظ بمكانة دولة الإمارات العالمية والمرموقة.

وأضاف: إننا في مدينة الشارقة للإعلام، التي تسعى إلى أن تكون مركزاً عالمياً للإعلام والإبداع والابتكار، نلتزم بنهج القيادة الرشيدة في هذا الصدد، في ظل دعم كبير ومتواصل من أجل تحقيق أهدافنا ورؤيتنا ورسالتنا في عالم الإعلام والاستثمار فيه.

خريطة عمل مستقبلية

قال عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات: إن «عام الخمسين»، يشكل مناسبة تدعونا لاستذكار مسيرة النماء والازدهار والرخاء التي أسس لها آباؤنا المؤسسون منذ قيام الاتحاد، وسارت على نهجم قيادتنا الرشيدة من خلال الإنجازات الفريدة المحققة والكثير من البرامج والمبادرات التي رسخت مكانة الدولة التي تصدرت العديد من مؤشرات التنافسية العالمية.

وأضاف: إن هذا الإعلان وما يحمله من مضامين ومبادرات سيمثل خريطة عمل مستقبلية لتحقيق الإنجازات والسبق في مختلف المجالات.

دفع عجلة التنمية

قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اإينوك: إن «عام الخمسين» يمثّل لحظة تاريخية في مسيرة دولتنا الغالية الحافلة بالإنجازات والتي بدأت في عام 1971. ونحن في مجموعة أينوك ملتزمون بدعم طموحات قيادتنا الرشيدة، وماضون في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وترسيخ ريادة دولة الإمارات على المستوى العالمي، ونتطلع قدماً للمساهمة في دفع عجلة التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة خلال الخمسين عاماً المقبلة لجعل دولتنا الأفضل عالمياً مع احتفالنا بمئوية الإمارات 2071».

تحديات ومسؤوليات كبيرة

قال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن «عام الخمسين»، انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها دولة الإمارات على المستويات كافة، كما يشكل هذا الإعلان حافزاً لاستكمال نهج الآباء المؤسسين وقيادتنا الرشيدة الذين وضعوا خطط بناء دولة الإمارات، مضيفاً أن دولة الإمارات تخطو بثبات نحو المستقبل وتستشرفه بمشاريع حضارية استثنائية حققت لها المكانة اللائقة بها على المستوى العالمي.

تتويج لمسيرة التقدم

أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن «عام الخمسين» هو تتويج لمسيرة التقدم والازدهار والتنمية لدولة الإمارات على مدى خمسين عاماً، ولمكانتها الرائدة عالمياً في شتى المجالات، والتي بنيت بجهود وطموحات كبيرة وإرادة قوية صمم على تحقيقها الآباء المؤسسون الذين أرسوا القواعد المتينة لدولة أبهرت العالم بما حقّقته من نهضة حضارية شاملة، لتواصل قيادتنا الرشيدة هذا النهج نحو صناعة مستقبل عنوانه التقدم والازدهار والريادة العالمية في كل المجالات.

إرث غني من الإنجازات

أكد الدكتور عبدالله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، أن «عام الخمسين» يعكس الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، واستشرافها للمستقبل، مرتكزين على إرثٍ غني من الإنجازات الملهمة التي رسخت مكانة متميزة لدولة الإمارات كوجهة رئيسية للإبداع والابتكار والإيمان المطلق بقدرة الإنسان على تحقيق المستحيل.

وأضاف: نتطلع الآن إلى مستقبل مشرق، تتم صياغته لدولة الإمارات، ورسم ملامحه للخمسين عاماً المقبلة من قبل قيادة حكيمة، وشعب يؤمن بقدراته التي لا حدود لها.

يسطّر نهضة استثنائية

أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن «عام الخمسين» يسطّر نهضة ملحمية استثنائية ترسم دولة الإمارات فصولها بتوجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى إحداث قفزة في مسيرة بناء الإنسان والوطن وتوظيف القدرات والطاقات البشرية من أجل صناعة غد مشرق، واستكمال قصة نجاح دولة الإمارات التي بدأ أول فصولها الآباء المؤسسون، حيث انطلقت مسيرة بناء وطنية تسابق الزمن ويستمر زخمها إلى الأجيال القادمة لتحقيق ريادة الدولة في كل المجالات.

يؤسس لمرحلة جديدة

أكدت الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن إعلان 2021 «عام الخمسين» يؤسس لمرحلة جديدة في سجل نهضة الإمارات التنموية لتغدو الأفضل عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها، كما يجسد هذا الإعلان رؤية قيادتنا الرشيدة التي آمنت دوماً بأن الإنسان هو محور التنمية والنهضة الحضارية التي تشهدها دولتنا.

وأضافت: لقد ضربت الإمارات أروع الأمثلة من الإنجازات العظيمة التي حققتها خلال السنوات الخمسين الماضية.

تمكين المرأة من الأولويات

قالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إننا نسترجع عبر تلك السنوات الخمسين المضيئة والحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة، الإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين أرسوا القواعد القوية لدولة أبهرت العالم بما حققته من نهضة حضارية شاملة.

ترسيخ مكانتها عالمياً

قال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: استطاعت دولة الإمارات على مدار الخمسين عاماً الماضية ترسيخ مكانتها الاقتصادية والاجتماعية عالمياً، وتصدّر العديد من مؤشرات التنافسية في مختلف المجالات، الأمر الذي جعل منها محط أنظار العالم.

تقدم وازدهار

أكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن «عام الخمسين»، هو تتويج لنصف قرن من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات من تقدم وازدهار وترسيخ لدعائم مسيرتها التنموية، حتى احتلت هذه المكانة الرائدة بين الأمم.

لحظة فارقة في المسيرة

قال علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية: إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً فريداً يحتذى به في التلاحم والتعاضد والتعايش الإنساني وفق رؤية واضحة وطموحة وراسخة منذ عهد الأب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن «عام الخمسين» يُعد لحظة فارقة في مسيرة الدولة.

ملامح الدولة

قالت مريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أبوظبي، إن «عام الخمسين» إعلان للمستقبل يحدد ملامح الدولة في استعدادها لانطلاقة جديدة من عمرها مميزة ومؤثرة وملهمة لغيرها من الدول على مستوى العالم.

يتطلب تكاتف الجميع

قال سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة الفجيرة، إن «عام الخمسين» يتطلب تكاتفاً من جميع أبناء الوطن والمقيمين على أرضها للعمل بروح الفريق الواحد للمساهمة في أن تكون الدولة في المراكز الأولى عالمياً في المجالات كافة.

العمل بروح الفريق

قال سرور حمد الزوهري، النائب الأول لرئيس غرفة الفجيرة، إن «عام الخمسين» يشكل دعوة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من الإنجازات.

دوام التفوق

أوضح خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أن «عام الخمسين»، يعد محطة تاريخية في مسيرة الدولة، ستلقي بظلالها على سائر الوطن المتطلع على الدوام للتفوق والريادة والعطاء.

الريادة والتميز

قال طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن أن «عام الخمسين» يمثل إعلاناً عن بداية مرحلة جديدة عنوانها الريادة والتميز لتحقيق المزيد من الإنجازات.