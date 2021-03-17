شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مؤسسـة تشـارك فـي مهرجـان الصحـة واللياقـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، دشنت الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزير دولة، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان المرح للصحة واللياقة 2021، التي أطلقها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عبر تقنيات الاتصال المرئي أمس الأربعاء «17 مارس» والتي تستمر فعالياتها لمدة أربعة أيام، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث تتواصل الفعاليات إلكترونياً، وذلك بالتعاون مع 33 جهة حكومية وخاصة من المؤسسات المتخصصة والشركاء الاستراتيجيين.

وقالت الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، إن توجهات القيادة الرشيدة تسهم في وضع الرؤى والاستراتيجيات الطموحة لمؤسسات الدولة، والهادفة إلى الارتقاء بأدائها وفق معايير عالمية رائدة، كما تعمل على دعم المبادرات والبرامج المتميزة التي من شأنها تعزيز مشاركة أبناء الوطن في مسيرة التنمية المستدامة.

وأضافت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تحرص دائماً على دعم ورعاية ومساندة جهود مختلف المؤسسات ومنها «أبـــــوظبي التقني» الــذي يسعــــى دائماً، لتحقيق كامل الأهداف المرجوة خلال البرامج والأنشطة التي يطلقها، ومن بينها مهرجان المرح للصحة واللياقة 2021، كما تدعم سموها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الذي استطاع تنظيم الدورة الجديدة من المهرجان؛ رغم التحديات التي تفرضها جائحة كورونا.

ولفت الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني إلى أن الـ33 مؤسسة حكومية وخاصة المشاركة في المهرجان، تم انتقاؤهم بعناية لضمان جدوى وجودة المادة العلمية التي تقدم لجمهور المهرجان الذي بات واثقاً في استفادته القصوى من كافة الفعاليات.

ومن جهته أوضح علي محمد المرزوقي نائب مدير عام مركز «أبوظبي التقني» بالإنابة أن فعاليات المهرجان تتضمن ندوات ومحاضرات تفاعلية عبر البث المباشر.