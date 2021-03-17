شكرا لقرائتكم خبر عن الفائدة الصفرية تهدي «داو جونز» مستوى 33 ألف نقطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محت الأسهم الأمريكية خسائرها السابقة وقفزت الأربعاء بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يرى ارتفاعا في أسعار الفائدة حتى عام 2023 وأنه سيسمح للتضخم بالتصاعد أكثر من المعتاد لضمان التعافي الاقتصادي الكامل.

وأغلقت وول ستريت مرتفعة، الأربعاء بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعافيا اقتصاديا سريعا من جائحة فيروس كورونا وقال إنه سيبقي على سعر الفائدة الرئيسي قريبا من الصفر.

وارتفع المؤشر داو جونز 193.24 نقطة متجاوزاً 33019.19 نقطة للمرة الأولى، بينما تقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 11.58 نقطة أو 0.29 بالمئة مسجلا 3974.29 نقطة وهو أيضاً مستوى قياسي جديد، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 53.64 نقطة أو 0.4 بالمئة إلى 13525.20 نقطة.

وتوقع المجلس في بيان عقب اجتماعه الدوري قفزة سريعة في نمو الاقتصاد الأمريكي والتضخم هذا العام في ظل انحسار أزمة كوفيد-19، وجدد تعهده بالإبقاء على هدفه لسعر الفائدة قرب الصفر لسنوات.

وعززت السوق مكاسبها بعد أن قال جيروم باول رئيس المجلس في مؤتمر صحفي إن من السابق لأوانه النظر في سحب إجراءات دعم الاقتصاد.

وقال ديفيد كارتر، مدير الاستثمار لدى لينوكس لاستشارات إدارة الثروات في نيويورك، «بيان مجلس الاحتياطي اليوم جاء أكثر تفاؤلا مما توقعه البعض. لقد رفعوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي ولسوق العمل على السواء. رأي السوق في البيان أنه يبعث على التفاؤل بدرجة كبيرة.»

وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عن أعلى مستوى له اليوم بعد تحديث الاحتياطي، حيث ارتفع بمقدار نقطتين أساس إلى 1.64%. في وقت سابق من الجلسة، قفز سعر الفائدة القياسي إلى 1.689%، مسجلاً مستوى غير مسبوق منذ أواخر يناير 2020. وقد أدت المعدلات المرتفعة إلى الإضرار بالشركات الموجهة للنمو بشكل خاص لأنها تقوض قيمة التدفقات النقدية المستقبلية.

ارتفعت أسهم ديزني بنسبة 0.5% بعد أن قال الرئيس التنفيذي بوب تشابك لشبكة CNBC إن اثنين من حدائق ديزني لاند الترفيهية في كاليفورنيا سيعاد افتتاحهما في 30 أبريل. وارتفع ماكدونالدز بنسبة 1.9% بعد أن قام دويتشه بنك بترقية السهم للشراء.



الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء، إذ أحجم معظم المستثمرين عن التعاملات قبيل قرار مجلس الاحتياطي، بينما قفز سهم بي.إم.دبليو بعدما توقعت شركة صناعة السيارات الألمانية نموا كبيرا للمبيعات في 2021.

نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى ما دون ذروة عام، وقاد قطاعا المرافق والموارد الأساسية الخسائر.

وصعد سهم بي.إم.دبليو 6.2 بالمئة بعد أن توقعت الشركة زيادة سنوية كبيرة في أرباح 2021 قبل الضرائب في ظل أداء قوي بجميع القطاعات.

وزاد مؤشر قطاع السيارات ومكوناتها 3.3 بالمئة ليبلغ أعلى مستوى له منذ 2018، إذ قفز سهم فولكسفاجن 11 بالمئة بعد أن توقعت أن تتجاوز التسليمات والمبيعات والأرباح في 2021 مستوياتها للعام الماضي.

الأسهم اليابانية

من جهته، أغلقت أسهم اليابان على استقرار، الأربعاء، إذ قابل المكاسب في قطاع الرعاية الصحية عمليات بيع لأسهم في قطاع التكنولوجيا جنيا للأرباح رغم استمرار حالة الحذر عامة قبل اجتماعات «الاحتياطي» وبنك اليابان المركزي.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.02 في المئة مسجلا 29914.33 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13 في المئة ليسجل 1984.03 نقطة.

وقال محللون إن المعنويات تجاه أسهم اليابان تظل إيجابية نسبيا بفضل توقعات تتسم بالمتانة للاقتصاد العالمي وإحراز تقدم في حملات التطعيم للوقاية من فيروس كوفيد-19.

ومن المرجح أن تتحرك أسهم اليابان في نطاق ضيق حتى نهاية الشهر وسط إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز قبل نهاية السنة المالية في 31 مارس. وكانت أكثر الأسهم ربحية بين أكبر 30 شركة أساسية على توبكس سهم تاكيدا للصناعات الدوائية وزاد 2.53 بالمئة يليه سهم داي-إيتشي سانكيو وكسب 1.78 بالمئة. ونزل سهم هوندا 1.35 بالمئة بعدما أعلنت الشركة أنها ستوقف الإنتاج لمدة أسبوع في أغلب مصانع السيارات الكبرى في الولايات المتحدة وكندا بسبب مشاكل في سلسلة الإمداد. (وكالات)