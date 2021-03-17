شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تغلق مؤسسة غذائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أغلقت بلدية دبي مؤسسة غذائية في منطقة رأس الخور وخالفت 4 مؤسسات، أمس الأربعاء، لعدم الالتزام بالإجراءات الغذائية المعمول بها من قبل بلدية دبي وتوجيه 35 تنبيهاً.

وأكدت بلدية دبي بناء على التقرير اليومي إن البلدية لا تتهاون في التفتيش على الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها، وأنها نفذت 2385 زيارة تفتيشية على المؤسسات حرصاً علي حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، أن نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2345 مؤسسة.

وقالت إنها تدقق على المؤسسات الغذائية كافة في الإمارة باختلاف أنشطتها.