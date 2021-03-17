شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد بمنطقة الشهداء في أم القيوين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

افتتحت جمعية الشارقة الخيرية وبالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية في أم القيوين، مسجد سعيد مراد مير بمنطقة الشهداء، بتكلفة إجمالية بلغت 1.9 مليون درهم تكفلت الجمعية بما يقارب مليون درهم من خلال مساهمات المحسنين، ويأتي المشروع ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للجمعية تجاه مجتمع الإمارات، وتم افتتاح المسجد ورفع الأذان لأداء صلاة الظهر بحضور محمد إبراهيم مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، فرع أم القيوين، ومحمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات وعدد من سكان المنطقة بأم القيوين.