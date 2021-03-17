تصريحات "جو بايدن" تثير أزمة مع روسيا.. و"موسكو" تسحب سفيرها من "واشنطن"



الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أن "موسكو" استدعت السفير"أناتولي أنطونوف"، من واشنطن للتشاور من أجل تحليل ما يتعيّن القيام به، والغاية من العلاقات مع الولايات المتحدة، وفق بيان للوزارة اليوم.

وجاء ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، "أوافق على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاتل وسيدفع الثمن لتدخله في الانتخابات الأمريكية".

من جانبها نفت موسكو مرارًا تلك الاتهامات الأمريكية، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "دميتري بيسكوف"، في وقت سابق، إن واشنطن تتهم موسكو بشكل مستمر بالتدخل في شأنها الداخلي دون دليل، وأنه يوجد العديد من الادلة على عدم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

ومن المتوقع أن تقوم واشنطن بفرض عقوبات جديدة على موسكو قريبًا، ربما تكون الأسبوع المقبل، بسبب هذه المزاعم الأمريكية ضد روسيا.