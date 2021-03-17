لوكهيد مارتن تبدأ بناء ثاني سفينة قتالية سعودية

بدأت شركة «لوكهيد مارتن» أعمال إنشاء ثاني سفينة قتالية تابعة للبحرية الملكية السعودية . وأكد متحدث باسم الشركة الأمريكية لموقع Naval News أن أول قطع من السفينة تم تصميمها في 28 يناير الماضي، بينما لم يتم الكشف عن اسمها بعد.

وقد وقعت «لوكهيد مارتن» على عقد لبدء التصميم التفصيلي والتخطيط لبناء 4 سفن مقاتلة ومتعددة المهام، سيتم بناؤها في حوض «فينكانتيري مارينيت» للسفن، وذلك في يوليو 2018. يجري شراء هذه السفن كجزء من برنامج تحديث الأسطول الشرقي للبحرية السعودية فيما يسمى «برنامج التوسع البحري السعودي».

قدرات موسعة

أوضح جو دبيترو (Joe Debitro)، نائب رئيس أنظمة Lockheed Martin: «نحن سعداء لاختيار المملكة العربية السعودية سفينة سطح متعددة المهام لدعم أسطول بحريتها. ستزود MMSC القوات البحرية الملكية السعودية بسفينة حربية متعددة المهام، تتسم بالمناوراتية العالية والقدرات التدميرية، وهي تستند إلى الطراز «فريدوم» Freedom من سفينة القتال الساحلية ذات الغاطس الأحادي الفولاذي مع قدرات موسعة تشتمل على نظام الإطلاق العامودي MK41 المدمج، وزيادة في المدى يصل إلى 5000 ميل بحري، وسرعة تصل إلى أكثر من 30 عقدة، مما يجعلها قادرة على العمل في العمليات الساحلية والمحيطات المفتوحة، وأيضا مواجهة التهديدات الأمنية والبحرية والاقتصادية الحديثة».

قدرات سفينة MMSC

تتمتع MMSC بهيكل مصنوع من الصلب، وبنية فائقة من الألومنيوم، وستكون «لوكهيد مارتن» قادرة على بنائها بأحجام مختلفة، منها بطول يتراوح بين 389 و492 قدما، وعرض 58 قدما. وتضم السفن متعددة المهام نظام إدارة القتال COMBATSS-21 CMS، الذي يعد واحدا من أنظمة إدارة القتال البحرية الحديثة، ويمكن وصفه بأنه يمثل «عقل السفينة». وتشمل أيضا مستشعرات مراقبة، ورادارا حديثا لمكافحة الحرائق، ونظام تحديد هوية صديق أو عدو (IFF). كما تضم منصة طيران كبيرة في الخلف، لاستيعاب طائرة هليكوبتر بحرية متعددة المهام من طراز MH-60R Seahawk، ومكان استيعاب المروحية MH-60R، بالإضافة إلى طائرتين عموديتين. ويمكن أن تكون MMSC، في نسختها المضادة للسفن، مسلحة بمدفعين صواريخ من طراز Harpoon مع 8 صواريخ مضادة للسفن من طراز RGM-84 Harpoon Block II، وصاروخ من طراز MK-15 Mod 31 SeaRAM، ومدفع 57 ملم Mk110 على سطح السفينة، وبندقية متوسطة سريعة العيار.