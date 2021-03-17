بايدن يستصعب سحب جنوده من أفغانستان

ذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن انسحاب جميع الجنود الأمريكيين من أفغانستان بحلول الأول من مايو كما هو منصوص عليه في الاتفاق مع حركة طالبان، كان ممكنا لكنه «صعب». وأوضح في مقابلة بثتها قناة «إيه بي سي» الأمريكية «يمكن أن يحدث ذلك، لكنه صعب» منتقدا الاتفاق الذي توصل إليه سلفه دونالد ترمب مع المتمردين. وأضاف «أنا بصدد اتخاذ قرار لموعد مغادرتهم» موضحا أن الإعلان عنه سيكون قريبا بعد التشاور مع حلفاء واشنطن والحكومة الأفغانية. وقال بايدن «الحقيقة هي أن الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس السابق لم يتم التفاوض عليه بطريقة صلبة جدا». وأكد أن عدم انتقال السلطة بالشكل التقليدي بين إدارة ترمب وإدارته من نوفمبر إلى يناير منعه من «الوصول إلى هذه المعلومات» خصوصا فيما يتعلق بمحتوى الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان. وقد أبرمت الولايات المتحدة اتفاقا تاريخيا مع طالبان في فبراير 2020 ينص على انسحاب جميع الجنود الأمريكيين بحلول الأول من مايو مقابل ضمانات أمنية وبدء مفاوضات مباشرة غير مسبوقة بين المتمردين وحكومة كابول. واحترم دونالد ترمب جدول الانسحاب حتى مغادرته البيت الأبيض وبقي الآن 2500 جندي أميركي فقط في أفغانستان، حيث بدأت واشنطن تدخلها عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.



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