الرئاسة الفلسطينية تدين الإجراءات الإسرائيلية

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها لن تجلب السلام والاستقرار لأحد، وتسعى إسرائيل من خلالها لتدمير حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي، والقضاء على فرص تحقيق السلام من خلال المفاوضات القائمة على الشرعية الدولية. وقال «أبو ردينة»: «آخر هذه الاعتداءات هي قرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي بهدم 100 منزل فلسطيني في حي «البستان» داخل «سلوان»، والاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة «الشيخ جراح» بمدينة القدس المحتلة، وحي «المطار» في «كفر عقب»، ومنطقة «البقعة» في «الخليل»، ومنطقة «العيون البيضا» في «مسافر يطا»، تمهيدا للاستيلاء عليها، بالإضافة إلى المباشرة في هدم تجمع «الخرابيش» القريب من قرية «النويعة» بمنطقة «الأغوار»، وتجريف أراضي مواطنين في قرية «رأس كركر» شمال غرب رام الله، واقتلاع العشرات من أشجار الزيتون في قرية «جالود» جنوب نابلس».

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن السياسة الإسرائيلية، المتمثلة في هدم البيوت ومواصلة النشاطات الاستيطانية، هي إجراءات أحادية الجانب، هدفها الأساسي نسف أي جهد دولي يُبذل لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية.