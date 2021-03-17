المجلس الانتقالي يرحب بدعوة الخارجية



أكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، عضو الهيئة الرئاسية علي الكثيري، ترحيب المجلس الانتقالي بالدعوة الصادرة من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ، وقال في تصريح «يرحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالدعوة الصادرة عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم الأربعاء 17 مارس 2021. وأضاف «يثمّن المجلس الانتقالي الجنوبي الحرص المشترك تجاه تثبيت الأمن والاستقرار في بلادنا، وضمان حياة كريمة للمواطنين كأولوية قصوى». ويؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية إكمال تنفيذ اتفاق الرياض، بما في ذلك بدء مشاورات تشكيل الوفد التفاوضي المشترك، المنصوص عليه في اتفاق الرياض، والذي سيعنى بتفاهمات وقف إطلاق النار والملف الإنساني، ومشاورات العملية السياسية، بما يضمن حقوق الشعب الجنوبي وتطلعاته الوطنية المشروعة.

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