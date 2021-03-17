دول الخليج تدين استهداف رأس تنورة وترفض التدخلات الخارجية

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي ، أن دول المجلس الست ترفض أي تدخلات خارجية في شؤون الدول العربية. وشدد الزياني، خلال مؤتمر وزراء خارجية التعاون الخليجي الذي عقد اليوم الأربعاء في الرياض، على ضرورة «تطبيق القرارات الدولية بشأن اليمن لإنهاء الانقلاب»، وذلك بمشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

إدانة استهداف رأس تنورة

وأدان المجلس الوزاري الاعتداء الذي استهدف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بطائرة دون طيار قادمة من جهة البحر، واستهداف مرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران بصاروخ باليستي في 7 مارس 2021، كما دان استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المملكة العربية السعودية، مؤكدا وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها ضد هذه الأفعال الاستفزازية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية الحيوية ومصادر الطاقة العالمية، والتي تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، وتهدد أمن واستقرار المنطقة، مشيداً بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، ومطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأفعال الإرهابية التخريبية والجهات التي تدعمها.

إنهاء الصراعات

وأضاف:«مجلس التعاون يدعم جهود إنهاء الصراعات في سورية وليبيا واليمن، والظروف الصعبة والدقيقة في الشرق الأوسط تتطلب عملًا موحَّدًا». وأشار الزياني إلى أن مقررات بيان العلا أحرزت خطوات مهمة لتعزيز التعاون المشترك، مشددا على أنه «لا بد من الإشادة بالجاهزية العالية لقوات الدفاع الجوية السعودية».

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف في كلمة خلال الاجتماع، إن أي مفاوضات مستقبلية مع إيران يجب أن تشمل سياساتها المزعزعة للاستقرار وبرامجها الصاروخية والنووية. وأكد الحجرف أن «أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، ونقف صفاً واحداً لأي تهديد تتعرض له دول المجلس».

وأشار إلى أن المجلس الوزاري اتفق على دعم الاقتصاد الخليجي بصفته كتلة واحدة وثمن جهود القوات المسلحة للدول الأعضاء. واستطرد قائلًا:«ندين محاولة الحوثيين استهداف المدنيين في السعودية»، مضيفًا: «شهدنا تضامنًا دوليًا واسعًا مع السعودية ضد الاعتداءات الإرهابية الحوثية». وانطلقت في الرياض اليوم أعمال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

أبرز ما استعرضه المجلس

1. رؤية خادم الحرمين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك

2. التوجيه بسرعة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة

3. دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة من قبل النظام الإيراني

4. إدانة استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية

5. دعم جهود الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي