20 شاحنة إغاثية من السعودية لمحافظات يمنية

عبرت 20 شاحنة إغاثية منفذ الوديعة الحدودي، خلال الفترة من 15 مارس 2021 إلى 17 مارس 2021، تحمل على متنها 480 طنًا، تشتمل على 160 ألف كرتون تمور، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات مأرب، الحديدة، المهرة، أبين، الضالع، لحج. وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية، دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

إنجازات مركز الملك سلمان

أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 147 المنعقدة في الرياض اليوم، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية. يذكر أن المركز نفذ 579 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا في اليمن بقيمة 3 مليارات و478 مليونًا و489 ألف دولار أمريكي، شملت 103 مشاريع في مجال الأمن الغذائي، و266 مشروعًا في المجال الصحي، و28 مشروعًا في مجال دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، و30 مشروعًا في مجال المياه والإصحاح البيئي، و42 مشروعًا في قطاع الإيواء، و11 مشروعًا في قطاع التغذية، و19 مشروعًا في قطاعات متعددة، و29 مشروعًا في قطاع الحماية، و21 مشروعًا في قطاع التعليم، و22 مشروعًا في قطاع التعافي المبكر، و7 مشاريع في قطاع الخدمات اللوجيستية والإسناد، ومشروعا واحدا في قطاع الاتصالات في حالات الطوارئ.

مشروع تمكين الأيتام

تفقد فريق المركز سير مشروع الأيتام في محافظة عدن ضمن برنامج تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم، الذي يستمر لمدة عام بتمويل من المركز.

ويهدف المشروع إلى تقديم الرعاية التكاملية لأسر الأيتام والتعافي الاقتصادي من خلال تأمين الرعاية الصحية والتعليمية، وضمان وصولهم إلى الخدمات التعليمية وتخفيف معاناة ألف يتيم، من خلال توفير مقومات الحياة في كل من محافظات عدن ومأرب والمهرة. 100 طن من التمور سلّم المركز هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجيبوتي المتضمنة 100 طن من التمور. وقام بتسليم المساعدات - بالنيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز المطر لوزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن مني عثمان أدن، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة جيبوتي.