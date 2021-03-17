وزارة الصحة توصي بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا

جدة - عبدالحي حسين - أوصت وزارة الصحة المغربية بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا، مساء الأربعاء، مشددة على أن، فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره، وليس هناك أية صلة مباشرة بين هذه الأعراض الجانبية واستعمال لقاح أسترازينيكا، نافية، أن يكون المغرب سجل أية وفاة ضمن المستفيدين من لقاح أسترازينيكا.

وأفادت وزارة الصحة، عبر بيان إخباري لها، تلقى “اليوم 24″، بنسخة منه، أن اللجنة الوطنية الاستشارية لليقظة الدوائية، اجتمعت، يومه الأربعاء، بمقر مديرية الأدوية والصيدلة، لدراسة وتقييم الأعراض الجانبية المتمثلة في حالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين للقاح أسترازينيكا المستعمل لتطوير المناعة ضد فيروس كوفيد-19.

وبالإجماع، أكد أعضاء اللجنة، تضيف وزارة الصحة، أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره، وليس هناك أية صلة مباشرة بين هذه الأعراض الجانبية واستعمال لقاح أسترازينيكا. ولذلك فهي توصي بمواصلة استعماله في حملات التلقيح على صعيد ربوع المملكة.

هذا، وشدد الوزارة الصحة، على أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا المتوفرة في المملكة، بشكل مستمر من خلال متابعة ودراسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محلياً ودولياً، بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية. …

وحثت جميع المواطنات والمواطنين والممارسين الصحيين على إبلاغ “المركز الوطني لليقظة الدوائية” عبر البوابة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض عن الأعراض الجانبية للقاحات فيروس كورونا https://www.liqahcorona.ma/ar/evenements_indesirables

ومن جهة اخرى، أكدت وزارة الصحة أنه إلى حدود كتابة هذا البلاغ الصحفي لم تسجل أية وفاة ضمن المستفيدين من لقاح أسترازينيكا نتيجة مضاعفات الأعراض الجانبية للقاح؛ كما أنه في حال توفر أي مستجدات حول اللقاحات وسلامتها سيعلن عنها من خلال القنوات الرسمية لها، داعية الجميع إلى أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.