منسق حزب “الحمامة” بالفقيه بن صالح يستقيل من منصبه ويتهم المنسق الجهوي للأحرار بالتجاهل- وثيقة

جدة - عبدالحي حسين - تقدم إبراهيم فضلي المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الفقيه بن صالح اليوم الأربعاء، باستقالته لرئيس الحزب “عزيز أخنوش” من جميع المهام الحزبية داخل الحزب.

وأوضح إبراهيم فضلي، في رسالة استقالته، أنه تقدم بالاستقالة من منصبه كمنسق إقليمي بإقليم الفقيه بنصالح، ومن مهامه كعضو المجلس الوطني للحزب.

وبرر فضلي، استقالته من الحزب التي تأتي في سياق صعب، بما ساهم فيه المنسق الجهوي للحزب والمدير المركزي، بسبب سياسة التجاهل وعدم التنسيق والحفاظ على منهجية الاتصال والتواصل داخل الحزب.

هذا وقد اهتز حزب الحركة الشعبية هو الآخر أمس الثلاثاء، بعدما قدم أحمد بدرة، رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، والكاتب المحلي لحزب الحركة الشعبية في المدينة ذاتها، استقالته من الكتابة المحلية، والمجلس الوطني للحزب.

وأوضح أحمد بدرة، في رسالة استقالته، أن قراره نهائي، وذلك لأسباب تنظيمية، تخص مكتب الفرع المحلي، حسب نسخة الرسالة ذاتها، التي يتوفر “اليوم 24″ عليها.