الرجاء يواصل مطاردة بيراميدز بعد فوزه على ناكانا

جدة - عبدالحي حسين - حقق فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، فوزا مهما على ناكانا الزامبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بملعب “ليفي مواناواسا ستاديوم” برسم ثاني جولات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ودخل الرجاء الجولة الأولى عازما على تسجيل هدف السبق وبعثرة أوراق نكانا، إلا أن غياب النجاعة الهجومية واللاعب القادر على ترجمة الفرص لأهداف، ضيع على الفريق الأخضر التقدم في النتيجة، بعدما تفنن لاعبوه في تضييع الفرص التي سنحت لهم للتهديف تارة للتسرع، وتارة لتدخلات الحارس الزامبي التي كانت ناجحة.

وكاد نكانا الزامبي أن يفاجئ الرجاء بهدف السبق من تسديد قوية تصدى لها أنس الزنيتي بنجاح، تصدي الزنيتي جعل رفقائه يكثفون من هجماتهم للوصول إلى مرمى الخصم، حيث كان مالانغو على أعتاب تسجيل هدف السبق، لولا يقظة الحارس الزامبي الذي أبعد الكرة.

وبدأ الشوط الثاني كسابقه، حيث كثف الرجاء من هجماته على مرمى الفريق الزامبي لتسجيل هدف السبق، ضغط جعل نكانا يخطئ في مربع العمليات، مهديا للرجاء ضربة جزاء في الدقيقة 47، انبرى لها سفيان رحيمي بنجاح، معلنا التغيير في عداد النتيجة الذي أصبح يشير إلى تقدم الفريق الضيف بهدف نظيف على صاحب الأرض.

وحاول ناكانا تعديل النتيجة في أكثر من مناسبة بعدما تراجع أداء الرجاء في الربع الثاني من الجولة الثانية، إلا أن التسرع حال دون الوصول للمبتغى، حيث تبادل الطرفان الهجمات فيما بينهما دون التغيير في النتيجة، إلى أن وصلت الدقيقة 87 معلنة عن إضافة الهدف الثاني للخضر، عن طريق اللاعب نوح السعداوي، لتنتهي المباراة بفوز الرجاء بهدفين نظيفين.

ورفع الرجاء رصيده لست نقاط في الرتبة الثانية، بنفس رصيد المتصدر بيراميدز المصري، الذي فاز هو الآخر على نامونغو اليوم بهدفين نظيفين.