التوزيع الجغرافي للإصابات الـ466 بكورونا… جهتا البيضاء والشرق في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ466 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 332 حالة جديدة، منها 240 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

كما سجلت بجهة الشرق، 36 حالة، منها 19 حالة بوجدة.

أما جهة مراكش آسفي، فسجلت بها 29 حالة، منها 16 بمراكش.

ثم جهة الرباط سلا القنيطرة 28 حالة، منها 9 حالات بسلا.

وبجهة الشمال، 17 حالة، منها 14 حالة بطنجة أصيلة.

وسجلت 6 حالات بجهة سوس ماسة، ثم 5 ببني ملال خنيفرة، و4 بجهة درعة تافلالت، ونفس العدد بالعيون الساقية الحمراء، ثم حالتين بالداخلة وادي الذهب، ونفس العدد بجهة فاس مكناس، وأخيرا حالة واحدة بكلميم واد نون.

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