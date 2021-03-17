حكيمي قريب من الانضمام لنابولي الإيطالي

جدة - عبدالحي حسين - كشف وكيل اللاعب أشرف حكيمي، أنه بإمكان نجم الإنتر ميلان الانتقال إلى نابولي الإيطالي، أثناء الانتقالات المقبلة.

وقال أليخاندرو كامانو في تصريحات نشرها موقع “كالتشيو ميركاتو”: “انتقال حكيمي إلى نابولي؟ لم لا. بالنسبة لي يعد نابولي الفريق المفضل لقلبي مثل كل الأرجنتينيين”.

وأضاف: “إن الأعظم في كرة القدم لعب هناك، (يقصد مارادونا)، وبالتالي لا نستبعد أي شيء بشأن حكيمي في المستقبل”.

وتشير بعض التقارير، إلى أن اللاعب قد يعود إلى ريال مدريد أو يقوم الإنتر ببيعه لناد آخر، بسبب أزمة النادي الإيطالي المادية وفشله في دفع أقساط الصفقة للنادي الملكي.

جدير بالذكر، أن حكيمي انتقل من ريال مدريد إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو.