النيابة الجزائرية تطالب بالسجن 18 شهرا للصحفي عبد الكريم ستوان

جدة - عبدالحي حسين - طالب مدع عام في الجزائر بالسجن 18 شهرا في حق الصحفي عبد الكريم ستوان، والذي يواجه عدة اتهامات من بينها التشهير، وهي عقوبة عدّتها منظمة مراسلون بلا حدود “غير متناسبة”.

واتهمت وزارة الإعلام الجزائرية، عبد الكريم ستوان، رئيس تحرير جريدة السفير بودكست بـ”التشهير” و”انتهاك الخصوصية” و”الابتزاز الصحفي” و”نشر معلومات مغلوطة”.

وترتبط الاتهامات بمقال زعم أن رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين لدية علاقة خارج إطار الزواج، حسب ما ذكرت المنظمة الحقوقية.

وطالب المدعون في جلسة المحاكمة التي انعقدت في بلدية سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، بالسجن 18 شهرا لستوان، المحبوس احتياطيا منذ 20 أكتوبر الماضي.

واعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان، أن العقوبة المقترحة “غير متناسبة”، ودعت السلطات إلى الإفراج فورًا عن ستوان. ومن المتوقع صدور الحكم في 29 مارس، حسب وسائل إعلام جزائرية.

وأوقفت السلطات الجزائرية وحاكمت عددا من الصحفيين خلال الأشهر القليلة الماضية، من بينهم الصحفي خالد درارني مؤسس موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي في 5 موند” الفرنسية ومنظمة “مراسلون بلا حدود”.

وأفرج عن درارني الشهر الماضي بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوًا عن سجناء حراك 22 فبراير 2019. وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود”، إنّ “الحياة السياسية غير المستقرة تزيد من المخاطر على حرية الإعلام في الجزائر”. وتابعت: “نتيجة للمضايقة القضائية، تكافح وسائل الإعلام الجزائرية للقيام بدورها”.

جدير بالذكر أن موقع الجزائر جاء في المرتبة 146 (من بين 180) للتصنيف العالمي لحرية الصحافة، الصادر عام 2020 عن منظمة مراسلون بلا حدود، متراجعة 27 مرتبة مقارنة مع تصنيف عام 2015.