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التطبيعية تكشف سبب عدم تواجد لاعبي الشرطة بقائمة 'المحرومين'

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-17 | 20:25

التطبيعية تكشف سبب عدم تواجد لاعبي الشرطة بقائمة

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كشفت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، الأربعاء، سبب عدم تواجد لاعبي نادي الشرطة في قائمة المحرومين من اللعب في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.
وقال الناطق باسم الهيئة هشام محمد في حديث لـ الخليج 365، إن "لاعبي الشرطة امجد عطوان وعلي فائز وحسن عاشور لن يلعبوا في الجولتين المقبلتين من الدوري الممتاز".

واوضح ان "اللاعبين لم تتواجد اسمائهم ضمن قائمة اللاعبين المحرومين لانها تابعة للجنة المسابقات، التي بدورها تنشر اسماء اللاعبين المحرومين الذين تحصلوا على البطاقات الملونة".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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