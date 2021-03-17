التطبيعية تكشف سبب عدم تواجد لاعبي الشرطة بقائمة 'المحرومين'

وقال الناطق باسم الهيئة هشام محمد في حديث لـ الخليج 365، إن "لاعبي الشرطة امجد عطوان وعلي فائز وحسن عاشور لن يلعبوا في الجولتين المقبلتين من الدوري الممتاز".

واوضح ان "اللاعبين لم تتواجد اسمائهم ضمن قائمة اللاعبين المحرومين لانها تابعة للجنة المسابقات، التي بدورها تنشر اسماء اللاعبين المحرومين الذين تحصلوا على البطاقات الملونة".