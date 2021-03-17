توقعات الطقس غد الخميس في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:53 والمد الثاني عند 03:58 والجزر الأول عند الساعة 09:55 والجزر الثاني عند الساعة 21:33.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 13:09 والمد الثاني عند الساعة 00:04 والجزر الاول عند الساعة 18:20 والجزر الثاني عند الساعة 06:59.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 23 70 20

دبــي 38 24 60 20

الشارقة 38 22 65 25

عجمان 37 24 70 30

أم القيوين 37 21 70 20

رأس الخيمة 36 20 70 15

الفجيرة 32 23 80 30

العين 39 24 55 10

ليوا 40 22 75 15

الرويس 38 21 70 25

السلع 39 22 75 20

دلما 33 21 80 25

طنب الكبرى 34 20 75 35

طنب الصغرى 34 20 75 35

أبو موسى 34 20 75 35.