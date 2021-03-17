واشنطن تؤكد أنها لم تتدخل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت واشنطن، الأربعاء، أنها لم تتدخل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.



وقال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات تلفزيونية: "لم نتدخل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا".

وأضاف وربيرج: "مستعدون لإعادة سفيرنا إلى ليبيا عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

وكان وربيرج رحب في تصريحات سابقة، بالخطوة المهمة بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة.

وشدد على أن "حل القضية الليبية كان لا بد أن يكون ليبيُّا-ليبيًّا"، مشيرا إلى دعم بلاده للحكومة الليبية الجديدة.

ودعا المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، جميع القوى الأجنبية والمرتزقة للانسحاب من الأراضي الليبية.