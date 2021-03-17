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دولة الإمارات تقدم 161742 جرعة من لقاح كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدم 161742 جرعة من لقاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 161,742 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6,830,369 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 69.06 جرعات لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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