الوكالة الذرية: محطة نطنز تخصب اليورانيوم تحت الأرض

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وقالت وكالة الأنباء الإنجليزية رويترز إن إيران بدأت، العام الماضي، في نقل مجموعات طرد مركزي من محطة فوق الأرض في نطنز إلى محطة تخصيب الوقود تحت الأرض (FEP)، وهي تقوم بالفعل بالتخصيب تحت الأرض بأجهزة طرد مركزي من طراز IR-2m.
وأشارت الوكالة الدولية في تقرير للدول الأعضاء، إلى أنها «تحققت من أن إيران بدأت في تغذية سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي من طراز IR-4 تم تركيبها بالفعل في تخصيب الوقود تحت الأرض (FEP) بسادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي».
وبدأت إيران في سحب التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، تدريجيا، ومن بينها رفع درجات تخصيب اليورانيوم، وذلك منذ أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية عليها.
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