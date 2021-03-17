شكرا لقرائتكم خبر لقاح (فخري زاده) يثير السخرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار إعلان إيران عن بدء العمل لإنتاج لقاح (فخري زاده) لعلاج فيروس كورونا المستجد، ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب «إيران إنترناشونال».

وقال أحد المغردين «لماذا تغيرون اسمه باستمرار؟ ماذا عن لقاح بركت، ولقاح باستور، الآن أتيتم بلقاح فخري زاده»، وعلق آخر «يتم الكشف عن لقاح إيراني جديد كل يوم، ولكن لا يوجد إنتاج، علما أن إنشاء المختبر مهم، ولكن الأهم هو الإنتاج الصناعي».

وحذر أحدهم من اللقاح الإيراني مشيرا إلى أن «لقاح أكسفورد تسبب بجلطات دموية، فما بالك في عواقب اللقاح الإيراني».

وفي ظل استمرار المطالبات الشعبية والحقوقية بتوفير لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد، عادت السلطات الصحية في إيران إلى الحديث عن بدء التجارب السريرية على «لقاحات محلية الصنع»، كان آخرها الإعلان عن بدء التجارب على اللقاح الذي يحمل اسم العالم النووي محسن فخري زاده، والذي قتل في نوفمبر 2020.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (تسنيم)، عبر حسابها في موقع «تويتر»، إن «المرحلة الأولى من التجربة السريرية للقاح فخري زاده ستبدأ خلال دقائق»، مشيرة إلى أن «نجل فخري زاده هو أول متطوع».

وتم تداول فيديو بعنوان «لحظة حقن أول لقاح كورونا لابن فخري زاده».