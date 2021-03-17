شكرا لقرائتكم خبر الاستخبارات الأمريكية: إيران تدخلت لمنع إعادة انتخاب ترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت الاستخبارات الأمريكية السلطات الإيرانية بأنها حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بتكليف من المرشد الأعلى علي خامنئي بهدف منع إعادة انتخاب دونالد ترمب.

وقال التقرير الذي نشره مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، إن إيران شنت «حملة خفية متعددة الأوجه» كانت تهدف إلى «تقويض» فرص ترمب لإعادة انتخابه، إضافة إلى «تقويض» ثقة المجتمع بالعملية الانتخابية والمؤسسات الأمريكية.

وعدت الاستخبارات أن إيران كانت تسعى من خلال تصرفاتها إلى «زرع الفتنة وإشعال التوترات الاجتماعية» في الولايات المتحدة.

واستنتجت الاستخبارات الأمريكية أن تلك الأعمال نفذتها الاستخبارات الإيرانية والعسكريون بتكليف من المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.

وتضمن تقرير الاستخبارات الأمريكية أيضا اتهامات لروسيا والصين وكوبا وفنزويلا و»حزب الله» اللبناني بالتدخل في الانتخابات، لكنه زعم بأن روسيا وإيران هما من بذلتا جهدا أكبر للتدخل في الانتخابات.