20 شاحنة سعودية تدعم 6 محافظات يمنية خلال 3 أيام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت 20 شاحنة إغاثية سعودية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس الحالي، تحمل على متنها 480 طنا، تشتمل على 160 ألف كرتون تمر، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف محافظات مأرب والحديدة والمهرة وأبين والضالع ولحج، امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز، بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين. وفيما وزع المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3,500 كرتون من التمور للنازحين في مديرية قانية بمحافظة البيضاء، تفقد فريق المركز سير مشروع الأيتام في محافظة عدن، ضمن برنامج تمكين الأيتام وتعزيز صمودهم الذي يستمر لمدة عام بتمويل من المركز.



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