شكرا لقرائتكم خبر أمريكا: الحوثيون يقتلون النساء والأطفال في مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، أنه لا يمكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار ولا سلام في اليمن إذا واصل الحوثيون هجماتهم اليومية ضد الشعب اليمني ومحاولات استهداف المملكة ودول أخرى في المنطقة.

وأشارت في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حول اليمن، إلى أن بلادها تكثف من جانبها جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، حيث التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ مؤخرا بمسؤولين في المنطقة، كما التقى عدة مرات بوزير خارجية الحكومة اليمنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك النظراء الأوروبيين.

وقالت «لسوء الحظ استمرت هجمات الحوثيين بلا هوادة منذ ديسمبر، عندما حاولوا اغتيال الحكومة اليمنية الجديدة، واليوم، يودي هجوم الحوثيين في مأرب بحياة المزيد من الرجال والنساء والأطفال اليمنيين».

وأعربت عن حزنها على الأرواح التي فقدت في حريق 7 مارس في منشأة للمهاجرين في صنعاء، ومقتل العشرات من المهاجرين على أيدي الحوثيين دون داع، وطالبت الحوثيين بالتوقف عن القتل واستخدام العنف وقبول وقف فوري وشامل لإطلاق النار على مستوى البلاد ووقف جميع الهجمات، مؤكدة أنه في غضون ذلك ستواصل بلادها محاسبة قيادات الحوثيين.

وأضافت القول «يهدد الحوثيون الآن بكارثة لا رجعة فيها ما يؤخر تقييم الأمم المتحدة والإصلاح الأولي لناقلة النفط (صافر)، لقد حان الوقت لأن يتوقف الحوثيون عن المماطلة، لأنهم إذا تأخروا أكثر يمكن أن يدمروا ليس البيئة فحسب، بل حياة وسبل عيش ما يقدر بأربعة ملايين شخص، ونحث الدول على الضغط على الحوثيين».