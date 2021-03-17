آل جابر يبحث معاناة اليمن مع جريسلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر آخر التطورات الإنسانية والظروف التي تمر بها اليمن، خلال لقائه مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن وليام ديفيد جريسلي. وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الإنساني المتدهور، والجهود المشتركة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.



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