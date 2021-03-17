شكرا لقرائتكم خبر ترمب: بايدن لم يفعل شيئا تجاه من يدمرون بلادنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال في مقابلة عبر الهاتف مع قناة فوكس نيوز إن «مئات الآلاف» من المهاجرين يتجهون صوب الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وألقى باللوم على إدارة خلفه الديمقراطي جو بايدن، التي ارتدت عن السياسات التقييدية التي أعلنتها إدارة ترمب خلال فترة حكم الرئيس السابق.
وقال ترامب «سيدمرون بلادنا إذا لم نفعل شيئا حيال ذلك».
وتابع «يتوافد الأشخاص بمئات الآلاف .. وبصراحة لا يمكن لبلدنا التعامل مع ذلك. إنها أزمة لم نشهدها إلا نادرا وبالتأكيد لم نشهدها أبدا على الحدود».
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