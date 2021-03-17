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إلغاء عقوبة الجلد بالسعودية .. توجيهات للمحاكم بإيجاد عقوبة بديلة

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الشارقة - اميمة ياسر - ا

أفادت صحيفة عكاظ ، بصدور توجيهات للمحاكم السعودية بحق المحكوم عليهم بعقوبة الجلد بطلب إيقاع عقوبة بديلة عنها.

وقالت "عكاظ" إن هناك توجيهات عليا للمحاكم السعودية، بأن من صدر له حق خاص يقضي بجلد المدعي عليه، فللمحكوم حق التقدم للمحكمة، بالنظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد، نقلًا عن مصادر.

وأضافت المصادر أن من اكتسب الصفة القطعية من الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد تعزيرًا بعد تاريخ صدور المبدأ سواء في الحق العام أو الخاص فللمدعي العام أو المحكوم له بالحق الخاص التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بطلب النظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد، لافتة إلى أنه في جميع الأحوال يكون الحكم بإيقاع عقوبة بديلة خاضعًا لدرجات التقاضي وما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

ونقلت المصادر عن رئيس المحكمة العليا توجيهه بعدم تنفيذ أي حكم بعقوبة الجلد تعزيرًا للحق العام أو الخاص مهما كان تاريخ اكتسابه الصفة القطعية، وفيما يخص ما اكتسب الصفة القطعية من الأحكام الصادرة بعقوبة الجلد قبل تاريخ صدور المبدأ فالحق العام مشمول بالعفو.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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