شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش طلبات إحاطة لتطوير طرق وكبارى وتغطية نهاية مصرف بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، بشأن تطوير وتغطية نهاية مصرف النوبارية بالكيلو 21 ومراعاة الاشتراطات الفنية اللازمة، وإعادة استغلال المساحات المغطاة وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة وذلك نظرا لارتفاع الحودادث بهذه المنطقة.

وعقب مدير مديرية الرى بالإسكندرية، بأنه تم التواصل بشأن المعاينة على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لمصرف النوبارية، حيث تبين أن المصرف المقصود بطلب الإحاطة هو مصرف غرب النوبارية فى المسافة من المصب على البحر المتوسط وحتى الكيلو 21 نقطة تقاطع المصرف مع الطريق الدولى الساحلى.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السجينى بشأن عرض وتوضيح الأسباب الفنية التى أدت إلى تهالك الكوبرى القاطع لطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوى المتجه إلى وصلة طريق الذراع البحرى بمنطقة العامرية، وذلك على الرغم من مرور 4 سنوات على إنشائه.

وعقب ممثل محافظة الإسكندرية بأنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، تم الإيفاد بقيام وزارة النقل بتشكيل لجنة تضم أعضاء من كليات الهندسية والمتخصصين ومتخصصين من وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى، وخلص التقرير إلى أن السبب الرئيسى فى وجود بعض الهبوط بالكوبرى هو السيول غير المسبوقة لمدة عامين متتاليين وحاليا يتم توسعة الكوبرى.

كما تناول الاجتماع مناقشة طلب إحاطة آخر من السجيني، بشأن ضرورة تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق وصلة الذراع البحرى الرابط بين طريق مصر إسكندرية الصحراوية وطريق أم زغيو بحي العجمي، وذلك ضمن أعمال التطوير التي تتم تنفيذها بالمنطقة حاليا.

ورد ممثل الحكومة، بأنه جاری بالفعل أعمال توسعة ببعض أجزاء من الطريق من حارتين إلى أربعة حارات لكل اتجاه، وجارى دراسة كامل الطريق بتكلفة تبلغ حوالى 260 مليون لتوسعة الطريق وكوبرى الثروة السمكية، وذلك ليتكامل مع مشروع توسعة محور التعمير.

وشهد الاجتماع، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن وجود آلاف العقارات الآيلة للسقوط بمدينة الإسكندرية، وخاصة داخل الدائرة الرابعة ( كرموز ـ مينة البصل ـ اللبان ـ محرم بك ـ العطارين)، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن عدم وجود إنارة عامة بمنطقة بنجر السكر– محافظة الإسكندرية، وردت المحافظة بأنه سيتم إنارة المنطقة.