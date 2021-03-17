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دولة الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في النيجر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت غربي النيجر قرب الحدود مع مالي، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء.

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها.. أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

 

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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