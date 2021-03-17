التحالف الدولي يسلم العراق أسلحة ومعدات عسكرية

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

سلم التحالف الدولي لمقاتلة تنظيم داعش الإرهابي اليوم، معدات وتجهيزات عسكرية إلى القوات العراقية.



وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن "التحالف الدولي في العراق سلم تجهيزات ومعدات تشمل عجلات عسكرية وأسلحة ومعدات عسكرية بقيمة خمسة ملايين دولار.

وأضاف الخفاجي أن "هذه المنحة تأتي من أجل مساعدة قوات الأمن العراقية في حربها ضد تنظيم داعش الارهابي وتساهم في بناء المؤسسات العسكرية بالتجهيزات الضرورية".