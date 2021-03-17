شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: من الصعب الوفاء بموعد الأول من مايو لسحب القوات من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة بثت اليوم الأربعاء إنه سيكون من "الصعب" عليه الوفاء بالموعد المحدد في الأول من مايو أيار لسحب آخر القوات من أفغانستان، وهي الخطوة التي ستضع نهاية لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.

وتعد تصريحات بايدن لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) الأكثر استفاضة حتى الآن بشأن الموعد المنصوص عليه في اتفاق أُبرم مع حركة طالبان الأفغانية في فبراير شباط خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبُثت مقابلة بايدن قبل يوم من اجتماع يضم روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان ووفدا من كبار المسؤولين الأفغان وزعماء بالمعارضة ومفاوضي طالبان في موسكو في محاولة لاستئناف محادثات السلام المتعثرة.

وقال بايدن عن آخر 2500 جندي أمريكي في أفغانستان "أنا الآن بصدد اتخاذ القرار الخاص بموعد مغادرتهم.. يمكن أن يحدث ذلك لكنه صعب".