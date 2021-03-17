شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة مستديرة عربية أممية حول سياسات التحول الرقمي في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت جامعة الدول العربية اليوم اجتماع مائدة مستديرة رفيعة المستوى عبر تقنية الفيديو كونفرانس بشأن السياسات الخاصة بالتحول الرقمي في سياق التعافي من وباء "كوفيد 19" والتنمية المستدامة، بمشاركة الجامعة العربية وحكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولفيف من ممثلي وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمراكز البحثية وغيرها من المنظمات التي تعمل بالمنطقة .

وناقشت المائدة المستديرة - بشكل خاص - تحديات الفجوات الرقمية الآخذة في الازدياد ومخاطر الأمن السيبراني، ومدى أهمية الدعم والتنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات. وأكد المشاركون في بيان لهم في ختام الاجتماع أن التحول الرقمي عامل رئيس في تعافي المنطقة العربية من أزمة "كوفيد-19" وسعيها للمضي قدماً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة .

من جانبه قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي: إنه مع تزايد أهمية الأدوات الرقمية بشكل كبير بسبب تفشي الوباء أظهرت المائدة المستديرة -التي عُقدت على نحو افتراضي اليوم- رغبة المنطقة الملحة وشعورها بضرورة التوجه نحو الرقمنة والتطرق إلى الفرص والتحديات المحتملة التي قد تواجهها في المستقبل.