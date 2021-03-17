الجيش الجزائري يصطاد 3 إرهابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الجزائري، الأربعاء، مقتل إرهابي خطير، واعتقال اثنين آخرين في عملية أمنية على الحدود الجنوبية مع مالي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر دورية بحث وتفتيش على الشريط الحدودي، تمكنت عناصرللجيش الوطني الشعبي (وحدة عسكرية)، مساء الثلاثاء، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية، من القضاء على الإرهابي المدعو بشار عمر".

كما ألقت الوحدة العسكرية القبض على إرهابيين اثنين، هما بن خية سيدي محمد وشرايط محمد، وفق البيان ذاته.

وخلال العملية، ضبطت القوات الجزائرية بندقية من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة، ومركبة رباعية الدفع، وجهازي اتصال اثنين لاسلكيين بالإضافة إلى أغراض أخرى.

ولم تقدم وزارة الدفاع معلومات إضافية عن الإرهابيين الثلاثة، لكنها أكدت أن العملية "تأتي ضمن ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها ميدانياً وحدات الجيش الوطني الشعبي، لتؤكد مدى اليقظة والعزم والاستعداد لاقتلاع جذور الإرهاب من بلادنا ومطاردة كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن".

والسبت الماضي، أوقف وحدات عسكرية من الجيش الجزائري إرهابياً خطيرا يدعى عبد العزيز ولد مانتو بعد محاولته التسلل إلى الأراضي الجزائرية قادماً من دولة مالي.

ومنذ صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة المالية والتنظيم الإرهابي المسمى "نصرة الإسلام"، كثفت الجيش الجزائري مراقبته على الحدود مع دولة مالي وكافة حدود البلاد.



