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واشنطن تنفي التدخل في تشكيل حكومة ليبيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت واشنطن، الأربعاء، أنها لم تتدخل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

وقال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات تلفزيونية: "لم نتدخل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا".

وأضاف وربيرج: "مستعدون لإعادة سفيرنا إلى ليبيا عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

وكان وربيرج رحب في تصريحات سابقة، بالخطوة المهمة بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة.

وشدد على أن "حل القضية الليبية كان لا بد أن يكون ليبيُّا-ليبيًّا"، مشيرا إلى دعم بلاده للحكومة الليبية الجديدة.

ودعا المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، جميع القوى الأجنبية والمرتزقة للانسحاب من الأراضي الليبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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