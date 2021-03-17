نتنياهو: إسرائيل ستعقد 4 اتفاقات سلام قريبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتم عقد اتفاقات سلام مع 4 دول أخرى في الشرق الأوسط.

وأوضح نتنياهو في حوار صحفي: "تمكنت من توقيع 4 اتفاقات سلام، وهناك 4 أخرى في الطريق"، وفقا لتقرير صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ورفض نتنياهو الاتهامات بأنه لم يشارك في فعالية لحزب الليكود في عسقلان مساء الإثنين الماضي، بسبب التهديد بإطلاق صواريخ من غزة.

وأشار إلى أنه كان يتحدث إلى أحد قادة دول المنطقة، ولأنه لا يحظى باستقبال هاتف محمول جيد في سيارته المصفحة، فلن يتمكن من إجراء المكالمة في الطريق إلى عسقلان، على حد قوله.

وخلال العام الماضي، وقعت إسرائيل اتفاقات سلام مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، فيما أشارت تقارير إلى أن هناك دولا أخرى تدرس السيرة في ركاب الإمارات للسلام، بما في ذلك النيجر وموريتانيا وإندونيسيا، بحسب التقرير.

ووقّعت إسرائيل في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، في واشنطن، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اتفاق سلام مع الإمارات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد أن اتفاقيات السلام العربية مع إسرائيل تقدم إيجابي كبير، وقال في إفادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن بلاده ترغب في البناء على تلك الاتفاقيات.

وفيما يخص إيران، أكد وزير الخارجية الأمريكي، التزام بلاده بالتشاور مع حلفائها في الشرق الأوسط بشأن السياسة الواجب اتباعها تجاه طهران.